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Botları ve merdivenleriyle yakalandılar

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Göçmen#İl Göç İdaresi
Botları ve merdivenleriyle yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftada peş peşe yaptığı operasyonlarla toplam 1807 kaçak göçmen yakaladı.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan bir gruba 11-18 Nisan tarihleri arasında 4 dalga halinde operasyon düzenledi. Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir’deki adreslere düzenlenen baskınlarda 46 Afganistan, 14 Pakistan, 14 Suriye, 3 İran uyruklu olmak üzere toplam 77 düzensiz göçmen yakalandı. 4 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Aramalarda 4 minibüs, 5 şişme bot, 18 uyku tulumu, 5 cep telefonu, 7 kamp malzemesi, 4 pompa, 10 kürek ve 4 katlanır merdiven ele geçti. Ele geçen botların Meriç Nehri’ni geçmek için kullanılacağı, katlanır merdivenlerle de Yunanistan’ın ördüğü göçmen duvarını aşmayı planladıkları belirlendi. 146 bin 718 lira idari para cezası kesilen 4 göçmen kaçakçısından 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin il genelinde, ‘şok evleri’nin de arasında bulunduğu adreslere yaptığı baskınlarda da 1730 düzensiz göçmen yakalandı. 387 göçmen hakkında adli işlem, 1343 göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Botları ve merdivenleriyle yakalandılar

BULGARLAR ÇIPLAK İTTİ

Kırklareli’nin Bulgaristan’a sınır ilçesi Kofçaz’da da üstleri çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı. Bazılarının ayaklarında ayakkabısı da olmayan kaçak göçmenler Bulgaristan polisi tarafından darp edilip, değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye’ye itildiklerini ileri sürdü. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Botları ve merdivenleriyle yakalandılar

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Göçmen#İl Göç İdaresi

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