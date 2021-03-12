Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)
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Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, Çıplak Adası önlerine geldiğinde su almaya başladı. Kaçak göçmenler de adaya çıkarak ulaşarak Sahil Güvelik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 27 kaçak göçmen, Ayvalık'a getirildi.