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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı

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Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı
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EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 3 göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Enez sahili açıklarında, içinde İran uyruklu 1'i kadın 2 göçmenin bulunduğu lastik bot, su alarak, batmaya başladı. 3 kişi çevrede bulunan gırgır teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak, Enez Limanı'na çıkartıldı.

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