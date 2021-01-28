BOTAŞ personel alımı için son günler! 268 personel alımı gerçekleştirecek
BOTAŞ personel alımı için süreç devam ediyor. 29 Ocak Cuma gününe kadar müracaatların kabul edileceğini duyuran BOTAŞ, İŞKUR aracılığıyla personel alımı için işlemlerini sürdürecek. Toplam 268 personel alımı gerçekleştirecek olan BOTAŞ, bu alımlar için gerekli olan kriterleri de yayımladığı tablo aracılığıyla duyurdu. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BOTAŞ personel alımı İŞKUR aracılığıyla alınmaya devam ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.
Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek.
Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı. Alım koşulları ve hangi pozisyona kaç kişi alınacağı ise şu şekilde;
|İL
|UNVANI
|ÖĞRENİM DURUMU
|MEZUN OLUNAN BÖLÜM
|TALEP EDİLEN İŞGÜCÜ
SAYISI
|PUAN TÜRÜ
|GENEL HÜKÜMLER
|YENİ TECRÜBE ve DİĞER NİTELİK ŞARTLARI
|AKSARAY
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
|2
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|AKSARAY
|MÜHENDİS
|LİSANS
|MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|4
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|AKSARAY
|MÜHENDİS
|LİSANS
|PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
|2
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|AKSARAY ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
|3
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|3
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|AKSARAY ADANA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|3
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|ADANA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
** CCNA sertifikasına sahip olmak
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|gerekmektedir.
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|ADANA
|seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
|MÜHENDİS
|LİSANS
|MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|P1
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|ŞANLIURFA
|yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|gerekmektedir.
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|ADANA
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK
|seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
|MÜHENDİS
|LİSANS
|P1
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|AKSARAY
|MÜHENDİSLİĞİ
|yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|gerekmektedir.
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|ADANA
|JEODEZİ VE
|seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
|MÜHENDİS
|LİSANS
|P1
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|KAYSERİ
|FOTOGRAMETRİ
|yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|MÜHENDİSLİĞİ
|tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|gerekmektedir.
|İSTANBUL
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
|BURSA
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK
|seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
|KIRKLARELİ
|MÜHENDİS
|LİSANS
|P1
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|MÜHENDİSLİĞİ
|yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
|TEKİRDAĞ
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|EDİRNE
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|İSTANBUL BURSA KIRKLARELİ
|MÜHENDİS
|LİSANS
|İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|3
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|AĞRI
|MÜHENDİS
|LİSANS
|MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|İSTANBUL
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak
|25.01.2021
|İSTANBUL
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|İSTANBUL TEKİRDAĞ
|MÜHENDİS
|LİSANS
|PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ
|2
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
6-Vardiyalı olarak çalışmaya engel durumu olmamalıdır.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|TEKİRDAĞ
|MÜHENDİS
|LİSANS
|KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
|3
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
6-Vardiyalı olarak çalışmaya engel durumu olmamalıdır.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|gerekmektedir.
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
|İSTANBUL
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
|TEKİRDAĞ
|MÜHENDİS
|LİSANS
|MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|P1
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
|EDİRNE
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|gerekmektedir.
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|ÇORUM
|JEODEZİ VE
|seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
|MÜHENDİS
|LİSANS
|P1
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|ERZURUM
|FOTOGRAMETRİ
|yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|MÜHENDİSLİĞİ
|tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|AYDIN İSTANBUL KOCAELİ
|MÜHENDİS
|LİSANS
|HARİTA MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
|3
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications, Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3 ve Developing Windows Azure and Web Services Microsoft Sertifikasyon programlarından sertifikası olmak.
** Oracle veritabanı konusunda en az 3 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek.
*** Enerji/Doğal Gaz sektörüne yönelik web uygulama yazılımı geliştirme projesinde (En az 200 kullanıcılı) çalıştığını belgelemek.
**** TS ISO/ IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi sertifikasına sahip olmak.
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
|2
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
|* Siemens Spectrum Power5 , Excellerate, GE Fanuc iFix, marka SCADA yazılımlarından herhangi biriyle proje gerçekleştirmiş olduğunu belgelendirmek.** PLC, RTU veya DCS sistemleri ile en az 100 lokasyonun kontrol edildiği büyük çaplı SCADAve otomasyon projelerinin kurulumu veya işletmesinde görev yaptığını belgelendirmek.***Doğal Gaz Kompresör, Ana Ölçüm, RM-A/RM-B, Hat Vanası İstasyonları ile Petrol Pompa veya Hat Vanası İstasyonlarına ait SCADAve Otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu, bakım ve onarımı işlerinde en az 5 yıl tecrübesi olduğunu belgelendirmek. **** TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Microsoft SQLYönetim ve Raporlama, Microsof Visual Studio eğitimlerini aldığını
belgelendirmek.
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
|2
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|Kamu ya da özel sektörde, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yazılımcı olarak en az 1 yıl kod geliştirmiş olduğunu belgelemek
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|Oracle PL/SQL, Java ve React programlama dillerini kullanarak ERP projesi geliştirme konusunda 2 yıl deneyimi olduğunu belgelemek,
|25.01.2021
|ERZURUM KAYSERİ ADANA ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
|6
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|Kamu ya da özel sektörde, Telekomünikasyon ve Transmisyon Sistemleri, SDH/WDM, Fiber Altyapı konularında olmak üzere Network Yönetim, Transmisyon, NOC, SMC vb. bölümlerinde en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|Kamu ya da özel sektörde, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında CBS Uzmanı olarak en az 2 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE
FOTOGRAMETRİ
MÜHENDİSLİĞİ
|2
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ
|1
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak
adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr
adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe
başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler,
3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.5- İlana müracaat
edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları
gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B
seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜHENDİS
|LİSANS
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
|3
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|MÜFETTİŞ YRD
|LİSANS
|SBF/İİBF/ HUKUK
|3
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|AKSARAY
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|İŞLETME
|2
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|DİYARBAKIR KAYSERİ ADANA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|İİBF
|3
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|İŞLETME
|3
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|HUKUK
|4
|P4
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
|4
|P1
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|Kamu ya da özel sektörde, bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.
|25.01.2021
|ANKARA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
|1
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|KAMU YÖNETİMİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
|2
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|İLETİŞİM FAKÜLTESİ
|1
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|İİBF
|2
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|UZMAN YRD.
|LİSANS
|İİBF
|1
|P3
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
|25.01.2021
|ANKARA
|BÜRO GÖREVLİSİ
|ÖNLİSANS
|BİLGİ YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
|2
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ANKARA
|BÜRO GÖREVLİSİ
|ÖNLİSANS
|GRAFİK TASARIMI
|1
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|AKSARAY ADANA HATAY
|İTFAİYE GÖREVLİSİ
|ÖNLİSANS
|SİVİL SAVUNMA VE
İTFAİYECİLİK
|11
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|İSTANBUL TEKİRDAĞ
|İTFAİYE GÖREVLİSİ
|ÖNLİSANS
|SİVİL SAVUNMA VE
İTFAİYECİLİK
|5
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|AKSARAY
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK
TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK /
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ /
ELEKTRONİK /
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
|13
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|AKSARAY
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ
|14
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak
adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr
adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe
başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler,
3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.5- İlana müracaat
edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları
gerekmektedir.
|25.01.2021
|ANKARA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
|1
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|AKSARAY ANKARA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
|3
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak
|25.01.2021
|AKSARAY
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
|4
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|AKSARAY ADANA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
|4
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ADANA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ
|5
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ADANA HATAY
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
|8
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ŞIRNAK MARDİN ŞANLIURFA
KAHRAMANMARAŞ GAZİANTEP
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
|14
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|KARS ERZURUM IĞDIR AĞRI ARDAHAN ŞIRNAK
DİYARBAKIR
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ
|11
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|KAYSERİ
|gerekmektedir.
|SAMSUN
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|KONYA
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|ELEKTRİK / ELEKTRİK
|AKSARAY
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|10
|P93
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|TEKNOLOJİSİ
|ARTVİN
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|RİZE
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|ERZURUM
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
|itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
|gerekmektedir.
|2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
|ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
|KAHRAMANMARAŞ
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
|2
|P93
|ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
|25.01.2021
|ERZURUM
|3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
|4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
|bulunamayacaktır.
|5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
|doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|DİYARBAKIR KARS ERZURUM IĞDIR
AĞRI ARDAHAN SAMSUN
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ
|9
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|İSTANBUL
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
|1
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
|14
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ
|11
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|SAMSUN TRABZON ÇORUM ADANA ERZURUM
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|HARİTA TEKNİSYENİ
|5
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|BURSA İSTANBUL KOCAELİ
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|HARİTA TEKNİSYENİ
|3
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ANKARA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
|6
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ANKARA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ
|9
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ANKARA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|HARİTA TEKNİSYENİ
|1
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|ANKARA
|TEKNİSYEN
|ÖNLİSANS
|TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
|1
|P93
|1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.
|25.01.2021
|GENEL TOPLAM
|268
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