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Haber Giriş: 28.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

BOTAŞ personel alımı için son günler! 268 personel alımı gerçekleştirecek

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BOTAŞ personel alımı için son günler! 268 personel alımı gerçekleştirecek
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BOTAŞ personel alımı için süreç devam ediyor. 29 Ocak Cuma gününe kadar müracaatların kabul edileceğini duyuran BOTAŞ, İŞKUR aracılığıyla personel alımı için işlemlerini sürdürecek. Toplam 268 personel alımı gerçekleştirecek olan BOTAŞ, bu alımlar için gerekli olan kriterleri de yayımladığı tablo aracılığıyla duyurdu. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

BOTAŞ personel alımı İŞKUR aracılığıyla alınmaya devam ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.

Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek.

Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı. Alım koşulları ve hangi pozisyona kaç kişi alınacağı ise şu şekilde;

İLUNVANIÖĞRENİM DURUMUMEZUN OLUNAN BÖLÜMTALEP EDİLEN İŞGÜCÜ
SAYISI		PUAN TÜRÜGENEL HÜKÜMLERYENİ TECRÜBE ve DİĞER NİTELİK ŞARTLARI
AKSARAYMÜHENDİSLİSANSELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ2P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
AKSARAYMÜHENDİSLİSANSMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ4P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
AKSARAYMÜHENDİSLİSANSPETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
ANKARAMÜHENDİSLİSANSELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ2P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
AKSARAY ANKARAMÜHENDİSLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ3P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
ANKARAMÜHENDİSLİSANSMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ3P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
AKSARAY ADANAMÜHENDİSLİSANSİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ3P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
ADANAMÜHENDİSLİSANSBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
** CCNA sertifikasına sahip olmak
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi 
     itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları  
     gerekmektedir.  
     2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim  
      * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C 
     ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup  
ADANA     seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından 
 MÜHENDİSLİSANSMAKİNE MÜHENDİSLİĞİP1ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021
ŞANLIURFA     yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik 
     3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.  
      tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 
     4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde  
     bulunamayacaktır.  
     5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını  
     doldurmamış olmaları gerekmektedir.  
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi  
     itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları  
     gerekmektedir.  
     2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim  
      * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C 
     ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup  
ADANA  ELEKTRİK-ELEKTRONİK  seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından 
 MÜHENDİSLİSANS P1ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021
AKSARAY  MÜHENDİSLİĞİ  yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik 
     3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.  
      tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 
     4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde  
     bulunamayacaktır.  
     5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını  
     doldurmamış olmaları gerekmektedir.  
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi  
     itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları  
     gerekmektedir.  
     2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim  
   HARİTA MÜHENDİSLİĞİ  * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C 
     ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup  
ADANA  JEODEZİ VE  seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından 
 MÜHENDİSLİSANS P1ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021
KAYSERİ  FOTOGRAMETRİ  yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik 
     3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.  
   MÜHENDİSLİĞİ  tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 
     4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde  
     bulunamayacaktır.  
     5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını  
     doldurmamış olmaları gerekmektedir.  
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi  
     itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları  
     gerekmektedir.  
İSTANBUL    2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim  
      * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C 
BURSA    ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup  
   ELEKTRİK-ELEKTRONİK  seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından 
KIRKLARELİMÜHENDİSLİSANS P1ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021
   MÜHENDİSLİĞİ  yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik 
TEKİRDAĞ    3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.  
      tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 
EDİRNE    4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde  
     bulunamayacaktır.  
     5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını  
     doldurmamış olmaları gerekmektedir.  
İSTANBUL BURSA KIRKLARELİMÜHENDİSLİSANSİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ3P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
AĞRIMÜHENDİSLİSANSMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
İSTANBULMÜHENDİSLİSANSÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak		25.01.2021
İSTANBULMÜHENDİSLİSANSELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
İSTANBUL TEKİRDAĞMÜHENDİSLİSANSPETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ2P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
6-Vardiyalı olarak çalışmaya engel durumu olmamalıdır.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
TEKİRDAĞMÜHENDİSLİSANSKİMYA MÜHENDİSLİĞİ3P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
6-Vardiyalı olarak çalışmaya engel durumu olmamalıdır.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi  
     itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları  
     gerekmektedir.  
     2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim  
      * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C 
İSTANBUL    ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup  
      seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından 
TEKİRDAĞMÜHENDİSLİSANSMAKİNE MÜHENDİSLİĞİP1ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021
      yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik 
EDİRNE    3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.  
      tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 
     4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde  
     bulunamayacaktır.  
     5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını  
     doldurmamış olmaları gerekmektedir.  
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi  
     itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları  
     gerekmektedir.  
     2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim  
   HARİTA MÜHENDİSLİĞİ  * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C 
     ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup  
ÇORUM  JEODEZİ VE  seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından 
 MÜHENDİSLİSANS P1ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021
ERZURUM  FOTOGRAMETRİ  yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik 
     3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.  
   MÜHENDİSLİĞİ  tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 
     4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde  
     bulunamayacaktır.  
     5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını  
     doldurmamış olmaları gerekmektedir.  
AYDIN İSTANBUL KOCAELİMÜHENDİSLİSANSHARİTA MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ3P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications, Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3 ve Developing Windows Azure and Web Services Microsoft Sertifikasyon programlarından sertifikası olmak.
** Oracle veritabanı konusunda en az 3 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek.
*** Enerji/Doğal Gaz sektörüne yönelik web uygulama yazılımı geliştirme projesinde (En az 200 kullanıcılı) çalıştığını belgelemek.
**** TS ISO/ IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi sertifikasına sahip olmak.		25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ2P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.* Siemens Spectrum Power5 , Excellerate, GE Fanuc iFix, marka SCADA yazılımlarından herhangi biriyle proje gerçekleştirmiş olduğunu belgelendirmek.** PLC, RTU veya DCS sistemleri ile en az 100 lokasyonun kontrol edildiği büyük çaplı SCADAve otomasyon projelerinin kurulumu veya işletmesinde görev yaptığını belgelendirmek.***Doğal Gaz Kompresör, Ana Ölçüm, RM-A/RM-B, Hat Vanası İstasyonları ile Petrol Pompa veya Hat Vanası İstasyonlarına ait SCADAve Otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu, bakım ve onarımı işlerinde en az 5 yıl tecrübesi olduğunu belgelendirmek. **** TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Microsoft SQLYönetim ve Raporlama, Microsof Visual Studio eğitimlerini aldığını
belgelendirmek.		25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)
* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak		25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ2P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		Kamu ya da özel sektörde, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yazılımcı olarak en az 1 yıl kod geliştirmiş olduğunu belgelemek25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		Oracle PL/SQL, Java ve React programlama dillerini kullanarak ERP projesi geliştirme konusunda 2 yıl deneyimi olduğunu belgelemek,25.01.2021
ERZURUM KAYSERİ ADANA ANKARAMÜHENDİSLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ6P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		Kamu ya da özel sektörde, Telekomünikasyon ve Transmisyon Sistemleri, SDH/WDM, Fiber Altyapı konularında olmak üzere Network Yönetim, Transmisyon, NOC, SMC vb. bölümlerinde en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSMATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		Kamu ya da özel sektörde, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında CBS Uzmanı olarak en az 2 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSHARİTA MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE
FOTOGRAMETRİ
MÜHENDİSLİĞİ		2P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C
seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)		25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ		1P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak
adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr
adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe
başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler,
3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.5- İlana müracaat
edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları
gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B
seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından
yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik
tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)		25.01.2021
ANKARAMÜHENDİSLİSANSENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ3P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAMÜFETTİŞ YRDLİSANSSBF/İİBF/ HUKUK3P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
AKSARAYUZMAN YRD.LİSANSİŞLETME2P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
DİYARBAKIR KAYSERİ ADANAUZMAN YRD.LİSANSİİBF3P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİUZMAN YRD.LİSANSİŞLETME3P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAUZMAN YRD.LİSANSHUKUK4P41-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAUZMAN YRD.LİSANSBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ4P11-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		Kamu ya da özel sektörde, bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.25.01.2021
ANKARAUZMAN YRD.LİSANSBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ1P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAUZMAN YRD.LİSANSKAMU YÖNETİMİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ2P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAUZMAN YRD.LİSANSİLETİŞİM FAKÜLTESİ1P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAUZMAN YRD.LİSANSİİBF2P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARAUZMAN YRD.LİSANSİİBF1P31-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)25.01.2021
ANKARABÜRO GÖREVLİSİÖNLİSANSBİLGİ YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ2P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ANKARABÜRO GÖREVLİSİÖNLİSANSGRAFİK TASARIMI1P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
AKSARAY ADANA HATAYİTFAİYE GÖREVLİSİÖNLİSANSSİVİL SAVUNMA VE
İTFAİYECİLİK		11P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
İSTANBUL TEKİRDAĞİTFAİYE GÖREVLİSİÖNLİSANSSİVİL SAVUNMA VE
İTFAİYECİLİK		5P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
AKSARAYTEKNİSYENÖNLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK
TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK /
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ /
ELEKTRONİK /
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ		13P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim
ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde
bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
AKSARAYTEKNİSYENÖNLİSANSMAKİNE TEKNOLOJİSİ14P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak
adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr
adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe
başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler,
3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.5- İlana müracaat
edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları
gerekmektedir.		 25.01.2021
ANKARATEKNİSYENÖNLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ1P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
AKSARAY ANKARATEKNİSYENÖNLİSANSİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ3P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak25.01.2021
AKSARAYTEKNİSYENÖNLİSANSİNŞAAT TEKNOLOJİSİ4P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
AKSARAY ADANATEKNİSYENÖNLİSANSBİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ4P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ADANATEKNİSYENÖNLİSANSMAKİNE TEKNOLOJİSİ5P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ADANA HATAYTEKNİSYENÖNLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ8P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ŞIRNAK MARDİN ŞANLIURFA
KAHRAMANMARAŞ GAZİANTEP		TEKNİSYENÖNLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ14P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
KARS ERZURUM IĞDIR AĞRI ARDAHAN ŞIRNAK
DİYARBAKIR		TEKNİSYENÖNLİSANSELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ11P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi  
      itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları 
KAYSERİ     gerekmektedir. 
SAMSUN     2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim 
        
KONYA     ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup 
   ELEKTRİK / ELEKTRİK    
AKSARAYTEKNİSYENÖNLİSANS 10P93ayrıca tebligat yapılmayacaktır.25.01.2021
   TEKNOLOJİSİ    
ARTVİN     3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 
        
RİZE     4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde 
ERZURUM     bulunamayacaktır. 
      5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını 
      doldurmamış olmaları gerekmektedir. 
      1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi  
      itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları 
      gerekmektedir. 
      2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim 
        
      ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup 
KAHRAMANMARAŞ       
 TEKNİSYENÖNLİSANSİNŞAAT TEKNOLOJİSİ2P93ayrıca tebligat yapılmayacaktır.25.01.2021
ERZURUM       
      3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 
        
      4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde 
      bulunamayacaktır. 
      5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını 
      doldurmamış olmaları gerekmektedir. 
DİYARBAKIR KARS ERZURUM IĞDIR
AĞRI ARDAHAN SAMSUN		TEKNİSYENÖNLİSANSMAKİNE TEKNOLOJİSİ9P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
İSTANBULTEKNİSYENÖNLİSANSİNŞAAT TEKNOLOJİSİ1P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİTEKNİSYENÖNLİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ14P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİTEKNİSYENÖNLİSANSMAKİNE TEKNOLOJİSİ11P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
SAMSUN TRABZON ÇORUM ADANA ERZURUMTEKNİSYENÖNLİSANSHARİTA TEKNİSYENİ5P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
BURSA İSTANBUL KOCAELİTEKNİSYENÖNLİSANSHARİTA TEKNİSYENİ3P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ANKARATEKNİSYENÖNLİSANSİNŞAAT TEKNOLOJİSİ6P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ANKARATEKNİSYENÖNLİSANSMAKİNE TEKNOLOJİSİ9P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ANKARATEKNİSYENÖNLİSANSHARİTA TEKNİSYENİ1P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
ANKARATEKNİSYENÖNLİSANSTESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ1P931-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.		 25.01.2021
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