BOTAŞ personel alımı için son günler! 268 personel alımı gerçekleştirecek

ANKARA

MÜHENDİS

LİSANS

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1

P1

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

* Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications, Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3 ve Developing Windows Azure and Web Services Microsoft Sertifikasyon programlarından sertifikası olmak.

** Oracle veritabanı konusunda en az 3 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek.

*** Enerji/Doğal Gaz sektörüne yönelik web uygulama yazılımı geliştirme projesinde (En az 200 kullanıcılı) çalıştığını belgelemek.

**** TS ISO/ IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemi sertifikasına sahip olmak.

25.01.2021