BOTAŞ 268 personel alımı yapacak! İŞKUR üzerinden 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru detayları

İL UNVANI ÖĞRENİM DURUMU MEZUN OLUNAN BÖLÜM TALEP EDİLEN İŞGÜCÜ

SAYISI PUAN TÜRÜ GENEL HÜKÜMLER YENİ TECRÜBE ve DİĞER NİTELİK ŞARTLARI

AKSARAY MÜHENDİS LİSANS ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 2 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

AKSARAY MÜHENDİS LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 4 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

AKSARAY MÜHENDİS LİSANS PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

ANKARA MÜHENDİS LİSANS ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 2 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

AKSARAY ANKARA MÜHENDİS LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

ANKARA MÜHENDİS LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

AKSARAY ADANA MÜHENDİS LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

ADANA MÜHENDİS LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

** CCNA sertifikasına sahip olmak

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C

ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ADANA seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

MÜHENDİS LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ P1 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

ŞANLIURFA yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C

ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ADANA ELEKTRİK-ELEKTRONİK seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

MÜHENDİS LİSANS P1 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

AKSARAY MÜHENDİSLİĞİ yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C

ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ADANA JEODEZİ VE seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

MÜHENDİS LİSANS P1 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

KAYSERİ FOTOGRAMETRİ yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

MÜHENDİSLİĞİ tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

İSTANBUL 2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C

BURSA ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ELEKTRİK-ELEKTRONİK seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

KIRKLARELİ MÜHENDİS LİSANS P1 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

MÜHENDİSLİĞİ yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

TEKİRDAĞ 3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

EDİRNE 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL BURSA KIRKLARELİ MÜHENDİS LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

AĞRI MÜHENDİS LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

İSTANBUL MÜHENDİS LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak 25.01.2021

İSTANBUL MÜHENDİS LİSANS ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

İSTANBUL TEKİRDAĞ MÜHENDİS LİSANS PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ 2 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

6-Vardiyalı olarak çalışmaya engel durumu olmamalıdır. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

TEKİRDAĞ MÜHENDİS LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 3 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

6-Vardiyalı olarak çalışmaya engel durumu olmamalıdır. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

* Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C

İSTANBUL ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

TEKİRDAĞ MÜHENDİS LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ P1 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

EDİRNE 3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C

ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ÇORUM JEODEZİ VE seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

MÜHENDİS LİSANS P1 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

ERZURUM FOTOGRAMETRİ yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

MÜHENDİSLİĞİ tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

AYDIN İSTANBUL KOCAELİ MÜHENDİS LİSANS HARİTA MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 3 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications, Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3 ve Developing Windows Azure and Web Services Microsoft Sertifikasyon programlarından sertifikası olmak.

** Oracle veritabanı konusunda en az 3 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek.

*** Enerji/Doğal Gaz sektörüne yönelik web uygulama yazılımı geliştirme projesinde (En az 200 kullanıcılı) çalıştığını belgelemek.

**** TS ISO/ IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemi sertifikasına sahip olmak. 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. * Siemens Spectrum Power5 , Excellerate, GE Fanuc iFix, marka SCADA yazılımlarından herhangi biriyle proje gerçekleştirmiş olduğunu belgelendirmek.** PLC, RTU veya DCS sistemleri ile en az 100 lokasyonun kontrol edildiği büyük çaplı SCADAve otomasyon projelerinin kurulumu veya işletmesinde görev yaptığını belgelendirmek.***Doğal Gaz Kompresör, Ana Ölçüm, RM-A/RM-B, Hat Vanası İstasyonları ile Petrol Pompa veya Hat Vanası İstasyonlarına ait SCADAve Otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu, bakım ve onarımı işlerinde en az 5 yıl tecrübesi olduğunu belgelendirmek. **** TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Microsoft SQLYönetim ve Raporlama, Microsof Visual Studio eğitimlerini aldığını

belgelendirmek. 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

* En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 2 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. Kamu ya da özel sektörde, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yazılımcı olarak en az 1 yıl kod geliştirmiş olduğunu belgelemek 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. Oracle PL/SQL, Java ve React programlama dillerini kullanarak ERP projesi geliştirme konusunda 2 yıl deneyimi olduğunu belgelemek, 25.01.2021

ERZURUM KAYSERİ ADANA ANKARA MÜHENDİS LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. Kamu ya da özel sektörde, Telekomünikasyon ve Transmisyon Sistemleri, SDH/WDM, Fiber Altyapı konularında olmak üzere Network Yönetim, Transmisyon, NOC, SMC vb. bölümlerinde en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek, 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. Kamu ya da özel sektörde, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında CBS Uzmanı olarak en az 2 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek, 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ VE

FOTOGRAMETRİ

MÜHENDİSLİĞİ 2 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C

seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS ENERJİ SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak

adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr

adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe

başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler,

3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.5- İlana müracaat

edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları

gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B

seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından

yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik

tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA MÜHENDİS LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 3 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA MÜFETTİŞ YRD LİSANS SBF/İİBF/ HUKUK 3 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

AKSARAY UZMAN YRD. LİSANS İŞLETME 2 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

DİYARBAKIR KAYSERİ ADANA UZMAN YRD. LİSANS İİBF 3 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ UZMAN YRD. LİSANS İŞLETME 3 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA UZMAN YRD. LİSANS HUKUK 4 P4 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA UZMAN YRD. LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 4 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. Kamu ya da özel sektörde, bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek. 25.01.2021

ANKARA UZMAN YRD. LİSANS BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 1 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA UZMAN YRD. LİSANS KAMU YÖNETİMİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 2 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA UZMAN YRD. LİSANS İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA UZMAN YRD. LİSANS İİBF 2 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA UZMAN YRD. LİSANS İİBF 1 P3 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.) 25.01.2021

ANKARA BÜRO GÖREVLİSİ ÖNLİSANS BİLGİ YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 2 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ANKARA BÜRO GÖREVLİSİ ÖNLİSANS GRAFİK TASARIMI 1 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

AKSARAY ADANA HATAY İTFAİYE GÖREVLİSİ ÖNLİSANS SİVİL SAVUNMA VE

İTFAİYECİLİK 11 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

İSTANBUL TEKİRDAĞ İTFAİYE GÖREVLİSİ ÖNLİSANS SİVİL SAVUNMA VE

İTFAİYECİLİK 5 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

AKSARAY TEKNİSYEN ÖNLİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK

TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK /

ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ /

ELEKTRONİK /

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 13 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

AKSARAY TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE TEKNOLOJİSİ 14 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak

adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr

adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- İşe

başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.4- İşe başlayan işçiler,

3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.5- İlana müracaat

edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları

gerekmektedir. 25.01.2021

ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 1 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

AKSARAY ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. * En az C Sınıfı İSG Belgesine Sahip Olmak 25.01.2021

AKSARAY TEKNİSYEN ÖNLİSANS İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 4 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

AKSARAY ADANA TEKNİSYEN ÖNLİSANS BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ 4 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ADANA TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE TEKNOLOJİSİ 5 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ADANA HATAY TEKNİSYEN ÖNLİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 8 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ŞIRNAK MARDİN ŞANLIURFA

KAHRAMANMARAŞ GAZİANTEP TEKNİSYEN ÖNLİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 14 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

KARS ERZURUM IĞDIR AĞRI ARDAHAN ŞIRNAK

DİYARBAKIR TEKNİSYEN ÖNLİSANS ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ 11 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

KAYSERİ gerekmektedir.

SAMSUN 2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

KONYA ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

ELEKTRİK / ELEKTRİK

AKSARAY TEKNİSYEN ÖNLİSANS 10 P93 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

TEKNOLOJİSİ

ARTVİN 3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

RİZE 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

ERZURUM bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim

ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup

KAHRAMANMARAŞ

TEKNİSYEN ÖNLİSANS İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 2 P93 ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 25.01.2021

ERZURUM

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde

bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir.

DİYARBAKIR KARS ERZURUM IĞDIR

AĞRI ARDAHAN SAMSUN TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE TEKNOLOJİSİ 9 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

İSTANBUL TEKNİSYEN ÖNLİSANS İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 1 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ TEKNİSYEN ÖNLİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRİK / ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ / ELEKTRONİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 14 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

İSTANBUL EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE TEKNOLOJİSİ 11 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

SAMSUN TRABZON ÇORUM ADANA ERZURUM TEKNİSYEN ÖNLİSANS HARİTA TEKNİSYENİ 5 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

BURSA İSTANBUL KOCAELİ TEKNİSYEN ÖNLİSANS HARİTA TEKNİSYENİ 3 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 6 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE TEKNOLOJİSİ 9 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS HARİTA TEKNİSYENİ 1 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021

ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ 1 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. 25.01.2021