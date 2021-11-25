Botanik dünyasının son keşfi: Zeynep Çiçeği

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Dünya literatürüne bu isimle giren çiçek hakkında açıklama paylaşan Güzel, keşif sürecini ve isim verme hikâyesini şöyle anlattı:

SADECE ANTAKYA’DAKİ VADİDE

“O kadar nadir ki Antakya dağlarındaki daracık, saklı bir kayalık vadi haricinde dünyanın hiçbir yerinde yok. En yakın benzeri İran’da Zagros Dağları’nda. Zagroslar’daki kardeşlerinden milyonlarca yıl önce, yerkabuğu bugünkü kıvrımlarına kavuşurken ayrılmış. O gün bugündür, tek başına, sarp kayalıklarda yaşamaya devam ediyor. Bu yeni cinsi bir doğa yürüyüşü sırasında keşfettim. Yeryüzünde bilinen 12 bin tür çiçek var. Hiçbirine benzemiyordu. Hemen inceleme yapmaya başladım. Çiçekle ilgili bilimsel makale hazırladım. Bu isimle dünya literatürüne girdi. Adını, başta kızım olmak üzere bütün hemcinslerime ithafen verdim. Çetin coğrafyamızda yüzyıllardır güneş gibi parlayagelen bütün Zeyneplere, ninelerimize, analarımıza, kızlarımıza ve torunlarımıza... Şartlar ne denli güçleşirse güçleşsin, parlamayı hiç unutmasınlar diye.”