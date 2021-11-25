Botanik dünyasının son keşfi: Zeynep Çiçeği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildiÇok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat Son gün 30 Kasım...Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...#Sosyal Güvenlik Prim Borcu
Dolmabahçede tarihe geçen penaltı Yalnızca Beşiktaş...Dolmabahçe'de tarihe geçen penaltı! Yalnızca Beşiktaş...#Beşiktaş
Arz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyorArz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyor#Gayrimenkul
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Faiz indiriminde kararlılık vurgusu AK Parti MYKda yol haritası masaya geldiFaiz indiriminde kararlılık vurgusu! AK Parti MYK'da yol haritası masaya geldi#Döviz
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
İstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar Bu alçağı yakalayınİstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar! Bu alçağı yakalayın#Kadıköy
100 yıl yaşamak mümkün mü Süresi mi kalitesi mi100 yıl yaşamak mümkün mü? Süresi mi kalitesi mi?#Teknoloji
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Beşiktaştan Avrupaya hüzünlü veda Geri dönüş...Beşiktaş'tan Avrupa'ya hüzünlü veda! Geri dönüş...#Şampiyonlar Ligi
Cengiz Kurtoğlundan iş insanına bıçaklı saldırıCengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı!#Cengiz Kurtoğlu
Bilim Kurulu sonrası Bakan Kocadan flaş duyuru Yeni tedaviler devreye alınıyorBilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş duyuru! 'Yeni tedaviler devreye alınıyor'#Koronavirüs
BAEden Türkiyeye 10 milyar dolarlık yatırım Kritik görüşme sonrası yetkili isim açıkladıBAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım! Kritik görüşme sonrası yetkili isim açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşkına çeviren olay Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa ettiDünyayı şaşkına çeviren olay! Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa etti#Magdelana Andersson
HABERLERGündem Haberleri

Botanik dünyasının son keşfi: Zeynep Çiçeği

#Botanik#Keşif#Zeynep Çiçeği
Botanik dünyasının son keşfi: Zeynep Çiçeği

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yelda Güzel, sadece Antakya dağlarının bir kayalık vadisinde yetişen yeni bir çiçek türü keşfetti. Beş yapraklı sarı renkli çiçeğe Dionysia Zeynepiae Güzel (Zeynep Işık Çiçeği) ismi verildi.

Haberin Devamı

Dünya literatürüne bu isimle giren çiçek hakkında açıklama paylaşan Güzel, keşif sürecini ve isim verme hikâyesini şöyle anlattı:

SADECE ANTAKYA’DAKİ VADİDE

“O kadar nadir ki Antakya dağlarındaki daracık, saklı bir kayalık vadi haricinde dünyanın hiçbir yerinde yok. En yakın benzeri İran’da Zagros Dağları’nda. Zagroslar’daki kardeşlerinden milyonlarca yıl önce, yerkabuğu bugünkü kıvrımlarına kavuşurken ayrılmış. O gün bugündür, tek başına, sarp kayalıklarda yaşamaya devam ediyor. Bu yeni cinsi bir doğa yürüyüşü sırasında keşfettim. Yeryüzünde bilinen 12 bin tür çiçek var. Hiçbirine benzemiyordu. Hemen inceleme yapmaya başladım. Çiçekle ilgili bilimsel makale hazırladım. Bu isimle dünya literatürüne girdi. Adını, başta kızım olmak üzere bütün hemcinslerime ithafen verdim. Çetin coğrafyamızda yüzyıllardır güneş gibi parlayagelen bütün Zeyneplere, ninelerimize, analarımıza, kızlarımıza ve torunlarımıza... Şartlar ne denli güçleşirse güçleşsin, parlamayı hiç unutmasınlar diye.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Botanik#Keşif#Zeynep Çiçeği

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü