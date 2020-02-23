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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Botan Nehri'nde mahsur kalan 35 sporcu kurtarıldı

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Botan Nehri'nde mahsur kalan 35 sporcu kurtarıldı
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Siirt'te 35 kişilik sporcu kafilesini taşıyan 2 minibüs, daha önce baraj nedeniyle kapanan karayolunda Botan Nehri yükselince mahsur kaldı. Sporcular, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'da düzenlenen hentbol müsabakalarına katıldıktan sonra Şırnak'ın Silopi ilçesine dönen 3'ü öğretmen 35 kişilik sporcu kafilesini taşıyan 2 minibüs, Ilısu Barajı projesi kapsamında ulaşıma kapanan Siirt-Şırnak karayolunu kullandı. Bir süre ilerleyen minibüsler, Tahtamendik mevkiinde Botan Nehri'nin yükselmesi üzerine burada mahsur kaldı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araçlar sudan çıkarıldı.

Kurtarılan sporcu kafilesi geceyi geçirmek üzere Siirt'teki çeşitli yurtlara yerleştirildi. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bu sabah saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesine hareket edecekleri öğrenildi.

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