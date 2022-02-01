Boşver duymaz dedi ama duymuştum...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Uzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyorUzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyor#Covid-19
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyorKurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor#Beren Kayalı
Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acabaToplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?#Fanatik
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Selçuk Kaptan’ın ölümünün ardından denizciler isyan ettiSelçuk Kaptan’ın ölümünün ardından denizciler isyan etti#Selçuk Elibol
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İcradan satılık milyonluk tesisİcradan satılık milyonluk tesis#Mardan Palace Hotel
Yunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti Bakan Soyludan sert tepki geldi: BarbarlıkYunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti! Bakan Soylu'dan sert tepki geldi: Barbarlık#Yunanistan
ABDden bomba Rusya iddiası Her an işgal edebilirABD'den bomba Rusya iddiası! 'Her an işgal edebilir'#RUSYA
Nefes nefese kaçış Bahçede domuzla karşılaştı... Kendisini arabanın üstünde bulduNefes nefese kaçış! Bahçede domuzla karşılaştı... Kendisini arabanın üstünde buldu#Domuz
Anne ve kızına kanlı infaz Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdıAnne ve kızına kanlı infaz! Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı#ADANA
Büyük tehlikeyi açıkladı Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilirBüyük tehlikeyi açıkladı! 'Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilir'#Ece Erken
HABERLERGündem Haberleri

Boşver duymaz dedi ama duymuştum...

#Engelli Öğrenciler#Üniversite#Psikoloji
Boşver duymaz dedi ama duymuştum...

Odyolog Dr. Hülya Göçmenler, işitme engelli öğrencilerin üniversitede hayatlarını inceledi. Araştırmadan maruz kaldıkları akran zorbalığı da çıktı: “Bir gün iki arkadaşım bana bakarak hakkımda bir şeyler söyledi. Biri sanırım benim anlamamdan endişe etmişti. Diğeri de ‘Boşver o zaten duymaz’ dedi ama ben duymuştum.”

Haberin Devamı

Türkiye’de işitme engelli bireylerin üniversite hayatında yaşadığı zorlukları ilk kez inceleyen araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Odyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Hülya Göçmenler, 20 öğrenci ile birebir görüşerek ortaya çıkardığı tabloyu şöyle anlattı: “İşitme engelliler meslek seçimlerini dahi az iletişim kurmalarını gerektirecek bölümlerden seçiyor. Hemen hepsinin eğitim hayatlarında travmatik, üzücü hikâyeler var. Öğretmenlerinin yaka mikrofonu takmasını istemek gibi hakları var ancak çoğu bundan haberdar değil.

Boşver duymaz dedi ama duymuştum...


GÖRÜNEN YÜZÜ

İşitme kaybı buzdağının görünen yüzü. Bunun psikolojisi, sosyal ilişkiler boyutundaki yaralar çok daha derin. Çoğu öğrenci sayısal bölümleri seçerek daha az iletişim kuracakları alanlara yönelmiş. Yani aslında istedikleri meslek farklı bile olsa hayatta zorlanmamak adına başka bölümlere yönelmiş durumdalar. İşitme engelli bireyler sayı olarak az değil ancak görme ve bedensel engelli bireylere göre daha kolay bir engel gibi görünse dahi üniversitede sayıları çok daha az.

Haberin Devamı

YAKA MİKROFONU

İşitme engellilerin imdadına teknoloji yetişti. Yaka mikrofonu sayesinde konuşan kişinin sesi, doğrudan öğrencinin kulaklığına gidiyor ve net bir şekilde anlamasını sağlıyor. Ancak çoğu kurumda öğretmenler yaka mikrofonundan haberdar değil veya öğrenci teklif ettiğinde de sesinin kaydedileceğini düşünerek kullanmaktan kaçıyorlar.”

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

* “Özel üniversite olduğu için bir tane engelli bursu hakkı vardı. Başka bir engelli yararlandı. O hiç duyamıyor ve konuşamıyordu. Ben de o alsın diye bursa başvurmadım. Biraz daha çalışarak daha yüksek puanla burs almaya çalıştım ama alamadım.”

* “Bir gün iki arkadaşım bana bakarak hakkımda bir şeyler söyledi. Biri sanırım benim anlamamdan endişe etmişti. Diğeri de ‘Boşver o zaten duymaz’ dedi ama ben duymuştum.”

* “İşitme kayıplı kişilerin kendilerini çok iyi ifade edemediklerini düşündüğüm için çocuk gelişimi mesleğini seçtim. Ben de kendimi çok iyi ifade edemiyorum. Onları anlayabilecek birilerine ihtiyacı olduklarını düşünüyorum.”

Haberin Devamı

LİSE BİRİNCİSİ

* Araştırmaya katılan öğrencilerden biri de Sabancı Üniversitesi’nde Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Seray Küçükboyacı. Ortaokulu üçüncü, liseyi birinci bitiren Küçükboyacı, “En önemlisi anne babaların çocuklarından beklentiyi düşük tutmaması. Eğer ‘Benim çocuğum daha fazlasını yapamaz zaten’ diye düşünüp hareket ederlerse çocuklar baştan kaybediyor. Okul hayatımda hem iyi hem de kötü hikâyeler yaşadım. İnsanlar kendi aralarında konuştuğu zaman ben sadece bir gürültü duyuyorum. O yüzden de derslerde öğretmenlerim yaka mikrofonu kullanıyordu” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Engelli Öğrenciler#Üniversite#Psikoloji

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs