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BostancÄ±'da yüzlerce bisikletli DoÄŸanay Güzelgün için pedal çevirdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#DoÄŸanay Güzelgün#Bisiklet
BostancÄ±da yÃ¼zlerce bisikletli DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n iÃ§in pedal Ã§evirdi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 12:51

Ä°stanbul BostancÄ±'da polis noktasÄ±ndan kaÃ§an bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸu bisikletli 51 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± ve bisiklet severler tarafÄ±ndan anma sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirildi. KazanÄ±n meydana geldiÄŸi yerde baÅŸlayan etkinliÄŸe kollarÄ±ndaki siyah bantlarla yÃ¼zlerce bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ katÄ±ldÄ±. Olaydan sonra kaÃ§an otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Temel ÃœnlÃ¼'nÃ¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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BostancÄ±'da geÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ polis kontrol noktasÄ±ndan kaÃ§an bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ bisikletiyle seyir halindeki DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n'e Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmuÅŸtu. Kaza sonucu DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybederken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ olay yerinden kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â 

ANMA SÃœRÃœÅžÃœ YAPILDI

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n'Ã¼n arkadaÅŸlarÄ± ve bisiklet severler tarafÄ±ndan bir anma sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirildi. KazanÄ±n meydana geldiÄŸi yerde sabah saatlerinde buluÅŸan yÃ¼zlerce bisikletli, 'Burada bir insan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼' pankartÄ±nÄ±n arkasÄ±nda konvoy oluÅŸturdu. Saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden bisiklet konvoyu BaÄŸdat caddesi Ã¼zerinden KÄ±zÄ±ltoprak'a giderek sahil yolundan geri dÃ¶ndÃ¼. Bisiklet konvoyuna zaman zaman kaldÄ±rÄ±mdaki vatandaÅŸlarda alkÄ±ÅŸlayarak destek oldu. BazÄ± bisikletlerin Ã¼zerinde 'Kaza deÄŸil cinayet', 'Bisikletime Ã§arparsan Ã¶lÃ¼rÃ¼m' pankartlarÄ± dikkat Ã§ekti.Â

BostancÄ±da yÃ¼zlerce bisikletli DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n iÃ§in pedal Ã§evirdi

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EtkinliÄŸe katÄ±lan Gazi Bilir, "GeÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir kaza meydana geldi. Bir sporcu bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, abimiz burada cinayete kurban gitti. Onun anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak ve trafikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tehlikeleri gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mak iÃ§in bugÃ¼n anma sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Yolda biz de varÄ±z" diye konuÅŸtu. Eyleme katÄ±lan Cansu SarÄ±doÄŸan ise, "Burada bisiklet severler olarak DoÄŸanay beyin vefatÄ±nÄ± anmak ve bir farkÄ±ndalÄ±k yaratmak amacÄ±yla toplandÄ±k. Ben de koluma taktÄ±ÄŸÄ±m siyah bandÄ±mla anmaya katÄ±ldÄ±m. BaÅŸka buna benzer kazalarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in" dedi. Bisikletiyle konvoya katÄ±lan Koray Al ise, "18 Temmuz gÃ¼nÃ¼ elim bir ÅŸekilde, cani bir katil tarafÄ±ndan katledilen arkadaÅŸÄ±mÄ±z DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n'Ã¼ anmak, onun anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak ve toplumsal bir farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in diÄŸer bisikletÃ§i arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geldik. AmacÄ±mÄ±z daha gÃ¼venli ÅŸekilde evlerine ve ailelerine dÃ¶nmelerini saÄŸlamak. Ailesi Ã§ok zor zamanlar yaÅŸÄ±yor. Katili hala bulunamadÄ±" diye konuÅŸtu.

BostancÄ±da yÃ¼zlerce bisikletli DoÄŸanay GÃ¼zelgÃ¼n iÃ§in pedal Ã§evirdi

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Ã‡ARPIP KAÃ‡AN SÃœRÃœCÃœ YAKALANAMADI

Ã–te yandan olaydan sonra kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Temel ÃœnlÃ¼ ise polis tarafÄ±ndan hala yakalanamadÄ±. ÅžÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyonlarÄ±n aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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#Ä°stanbul#DoÄŸanay Güzelgün#Bisiklet