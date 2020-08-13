MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi
GeriGündem Bostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Bostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi
Abone Olgoogle-news

KADIKÖY Bostancı Sahili'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Sahildekiler atlı polislere ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaparken ayrıca sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ

Sahilde yürüyüş ve piknik yapan İstanbullular, atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri hem atları sevdi, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle