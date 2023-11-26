Bosna’nın benzeri Gazze’de yaşanıyor

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Bosna Hersek’te bir dizi ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, başkent Saraybosna’da 25 Kasım Devlet Günü dolayısıyla düzenlenen törende II. Dünya Savaşı’nda ölen sivil ve askerlerin anısına Sonsuz Ateş Anıtı’na çiçek bırakarak dua etti. Temasları kapsamında Başbakan Nermin Niksic ile görüşen Özel, Gazze’de olanları Bosna’nın yaşadığı katliamlara benzetti ve “1990’larda burada yaşananlar ve 1995’teki büyük felaketin, soykırımın bir benzeri şu anda Filistin’de yaşanıyor. Uluslararası kamuoyu o zaman çok geç kalmıştı ve bu bütün Avrupa’nın utancıdır. Bunun Filistin’de tekrarlanıyor olmasına karşı bütün sosyal demokratlar ve sosyalistler olarak sesimizi birlikte yükseltmemiz gerekir” dedi.

DAYANIŞMAYA AÇIĞIZ

Bundan sonra, 11 Temmuz’larda mutlaka Bosna Hersek’te olmayı istediğini de belirten Özel, “Partilerimizin her türlü dayanışmasına ve ortak projelerine açığız. Ayrıca buradaki belediyelerimiz üzerinden Türkiye’de kardeş belediyecilik projeleri gelişmiş. Sizin başardığınızı, Türkiye’de ve bütün Avrupa’da başararak, sosyal demokrasinin yeniden Avrupa’da ve dünyada yükselişe geçmesini ümit ediyorum, bunun için de gayret sarf edeceğim” diye konuştu.

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120 LİDERE ‘ATEŞKES’ MEKTUBU

CHP Lideri Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi 120’yi aşkın siyasi parti liderine mektup gönderdi. Özel, aralarında 12 hükümet başkanı ve 4 bakanın da bulunduğu liderlere gönderdiği mektubunda, 7 Ekim’den bu yana yaşamını yitiren 14 bin Filistinli’nin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğunu, sağlık görevlileri, gazeteciler ve BM görevlilerinin hayatlarını kaybettiğini; su, yakıt, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara erişimde sorunlar yaşandığını kaydederek şöyle dedi: “Tüm üye partileri, İsrail’in sivillere yönelik aralıksız saldırılarını durdurmak için yerleşik ilkelere bağlı kalmaya ve somut tedbirler almaya çağırıyor, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi için acil çağrıda bulunuyorum. Savaşın durdurulması için sosyal demokratlar ve sosyalistler daha etkin inisiyatif almalı. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız.”