‘Bosna-Hersek’in bütünlüğü önemli’

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte kabul ettiği Korgeneral Masoviç’e Bosna-Hersek’in birlik ve bütünlüğünün korunması konusunda önemli mesajlar verdi.

BARIŞ VE İSTİKRAR

Akar, konuk Genelkurmay Başkanı ile görüşmesinde Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine dikkat çekti. Türkiye’nin Bosna-Hersek’in barış, istikrar ve bütünlüğüne verdiği öneme vurgu yapan Bakan Akar, işbirliğinin hızlandırılmasının gerekliliğini de dile getirdi.