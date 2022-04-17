Boşanmaya tatil arası

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İzmir’deki bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan Hilal A. (33) ile elektronik mühendisi Enes Ş. (36), 2014 yılında evlendi. Çift, daha sonra Kayseri’de yaşamaya başladı. Çiftin evliliklerinden bir yıl sonra kız çocukları dünyaya geldi. Hilal A. ile Enes Ş.’nin evliliklerinde birkaç yıl sonra huzursuzluklar başladı. Yakın arkadaşları ve aile üyeleri, çiftin yaşadığı sorunları çözmeleri için devreye girse de sonuç alınamadı.

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Mart 2020’de çift arasındaki kriz derinleşti, taraflar boşanma davası açtı. Karşılıklı açılan davalar Kayseri 4’üncü Aile Mahkemesi’nde görüldü. Hilal A., dava dilekçelerinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, küçük düşürdüğünü belirtti. Enes Ş. ise eşinin kendisine “Seninle evleneceğime keşke A. ile evlenseydim” dediğini kaydetti. Taraflar arasında geçen bir dizi mesaj da dava dosyasına girdi. Boşanma davasının açılması sonrası Hilal A., İzmir Tire’deki ailesinin yanına yerleşti.Boşanma davası süreci devam ederken, çift, kızlarının da isteği ile birlikte tatile gitme kararı aldı. Çift, 27-30 Eylül 2020’de Ayvalık’ta tatil yaptı. Bu süreçte Hilal A. ve Enes Ş. ile kızları Z. aynı odada kaldı. Tatil sonrası görüşmeleri devam eden çift, yaşadıkları krizi aşamadı. Çiftin tatil fotoğrafları da dava dosyasına girdi. Aile Mahkemesi, her iki tarafın açtıkları boşanma davalarını reddetti. Mahkemenin ret kararında, tatil fotoğrafları etkili oldu. Kararda “Her ne kadar taraflar, birbirlerine karşı olarak kusur isnadında bulunmuş ise de tatil yaptıkları ve aynı odada kaldıkları sabit olduğundan ve tatil öncesi mesaj kayıtları dikkate alındığında bu tarih öncesi yaşanılan olaylar affedilmiş ya da en azından hoşgörü ile karşılanmıştır” denildi.

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BU BARIŞMA SAYILMAZ

Karara her iki taraf da itiraz etti. Bu kez dosyaya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi (İstinaf) baktı. Daire, yerel mahkemenin kararını tümden ortadan kaldırdı. Daire, çiftin tatile, biraz da kızlarının psikolojisinin düzelmesi için gittiklerine işaret ederek “İlk derece mahkemesi tarafından tarafların birlikte tatile gitmelerini ‘barışma’ ve ‘af’ olarak değerlendirme yönündeki düşüncesi hatalıdır” denildi. Daire, Hilal A.’yı ‘az kusurlu’, Enes Ş.’yi ise ‘ağır kusurlu’ bularak 40 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Çocuğun velayetinin anneye verilmesine yönelik İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de onadı. Taraflar arasında halihazırda, Kayseri’de ortak aldıkları daireye ilişkin mal rejimi davası ise devam ediyor.