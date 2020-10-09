Boşanmasına saatler kala öldürüldü

İzmir’de Bihter Yalçınsoy (31), bir süre önce, 6 yıllık eşi Rahman Yalçınsoy’u (36) terk ettikten sonra boşanma davası açtı. Rahman Yalçınsoy, önceki gece, konuşmak için Bihter Yalçınsoy’un Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde oturduğu eve gitti. Bihter Yalçınsoy, konuşma teklifini redde-dince ikili arasında tartışma çıktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bihter Yalçınsoy’un bedeninde 2’si göğüs ve 1’i yüz bölgesinde olmak üzere 3 derin kesiğe rastlandı.



Ağır yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman Yalçınsoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ESKİŞEHİR’DE YAŞIYORDU

Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin dün sabah İzmir Adliyesi’nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi. Bihter Yalçınsoy’un boşanma davasında hazır bulunmak üzere annesiyle beraber yaşadığı il olan Eskişehir’den İzmir’e geldiği ve kız kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi. Kadının davaya saatler kala, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu.

‘DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜK’

Üzüntülerini dile getiren mahalle sakinlerinden Ceylan Yaprak, “Gece oğlum kaldırdı beni. Çok sayıda polis geldi, ambulans da buradaydı. Sessiz sakin biriydi. Duyunca çok üzüldük, çok etkilendik” dedi.