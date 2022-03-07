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Boşanmak üzere olduğu karısına sokak ortasında kanlı pusu

#Adıyaman#Boşanma Davası#Saldırı
Boşanmak üzere olduğu karısına sokak ortasında kanlı pusu

Adıyaman’da Zeynal Yücel (50), boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeği ile başından vurdu. Ağır yaralanan Remziye Yücel hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'in yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Remziye Yücel'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Yücel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Boşanmak üzere olduğu karısına sokak ortasında kanlı pusu

Remziye Yücel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i yakalamak için çalışma başlattı.

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Boşanmak üzere olduğu karısına sokak ortasında kanlı pusu

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#Adıyaman#Boşanma Davası#Saldırı

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