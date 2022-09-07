Boşanmak isteyen eşini bıçakladı, genç kadının durumu ağır

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Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan Sakarya Adliyesi’nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi. Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen eşi Şeyma B.’ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.’yi yakalayarak boynundan, göğsünden ve bacağından bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.’yi etkisiz hale getirirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Şeyma B., tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen Emrullah B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.