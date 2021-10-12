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Boşanmak isteyen eşini 38 yerinden bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

#Kadına Şiddet#Boşanma Davası#Bıçaklı Saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı (23), çıkan tartışmanın ardından 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı, indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aycan Kıncı, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

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Olay, geçen yıl 3 Kasım’da meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı’yı konuşmak için 1717 sokakta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı’nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı’yı 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında ’eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı’nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı’ya barışmak istediğini söylediği, "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Geçen 14 Eylülde görülen son duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Kıncı için eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Suç kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve yaraların niteliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı isteği de mütalaada yer aldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

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Dosyanın karar duruşması bugün Karşıyaka 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Kıncı, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Aycan Kıncı'nın yanı sıra avukatları İslam Gezer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcisi Hilal Susuz ile Burak Kıncı'nın avukatı Zeynep Karakurt salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aycan Kıncı'nın avukatı İslam Gezer, önceki duruşmalarda verdikleri savunmaları tekrar edip sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Zeynep Karakurt ise sanığın eylemi bir anlık cinnetle gerçekleştirdiğini, öldürme kastı olmadığını belirterek haksız tahrik olduğunu savundu. Son sözü sorulan sanık ise avukatına katıldığını ve son sözün mahkemeye ait olduğunu belirtti. Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı.

18 YIL CEZA ALDI

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Mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

BU CEZA ÖRNEK OLSUN

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Aycan Kıncı, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Kıncı, "1 yıldır mücadele veriyorduk. Destekçim çok fazlaydı. Ben bunu hak etmedim. Şükürler olsun sanık ağır bir ceza aldı. Bu cezayı hak etmişti. Adalet yerini buldu. Dilerim tüm insanlar için bu karar örnek olur ve kimse bunu yapmaya cesaret edemez" dedi.

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Kararın sevindirici olduğunu kaydeden Aycan'ın avukatı İslam Gezer ise "Sanık 18 yıl hapis cezası aldı. Açıklanan mütalaada sanığın cezadan alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılması istenmişti. İstenilen de oldu. Bugün itibariyle mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak bir cezaya hükmetti. Karar bizim için sevindiricidir. Hiçbir kadının yalnız yürümesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Kadına Şiddet#Boşanma Davası#Bıçaklı Saldırı