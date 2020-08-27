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Gökhan CEYLAN - DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı

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Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı
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Ankara'da, kendisinden ayrılmak isteyen S.Ç.'yi (20) elindeki tüfekle durdurup, ölümle tehdit eden Ozan Ç. (28), polis ekiplerince Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gaziantep'te Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan Ozan Ç., tutuklandı.

Diyarbakır'da yaşayan S.Ç., 2 yıllık eşi Ozan Ç.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce evi terk edip, Ankara'daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı. Ozan Ç., 23 Ağustos'ta Ankara'ya gelerek, Keçiören ilçesindeki parkta yürüyüş yapan S.Ç.'nin karşısına çıktı.

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı

Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., görüşme talebini reddeden eşini saçından tutup sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Olayı gören caddedeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.'ye müdahale etti. Ünsal, kadını kurtarıp, Ozan Ç.'yi uzaklaştırdı.

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı

Olaydan sonra kaçan Ozan Ç.'nin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polisin çalışması sonucu şüphelinin, olay günü gece saatlerinde otogardan otobüse binerek, Diyarbakır'a gittiği tespit edildi. Ozan Ç., polisin takibi sonucu 25 Ağustos günü akşam saatlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Gaziantep Adliyesi'nde SEGBİS ile Ankara'daki nöbetçi mahkemeye bağlanan ve ifadesi alınan Ozan Ç., tutuklanarak, Nizip Cezaevi'ne gönderildi.

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