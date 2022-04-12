Boşanmak isteyen Elif'i öldüren eşi tutuklandı

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Olay, 10 Nisan günü saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik çifti, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021’de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.



'YETİŞİN’ DİYE BAĞIRMIŞ



Olay günü eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin" diye bağırdı. Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni Feyyaz B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma" diye bağıran Murat İyik, hızla evden çıktı.

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