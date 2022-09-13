Boşanmak istemedi, eşini konum takip cihazıyla izledi! Hukuk bürosunu bastı

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Amerikalı Chris ile Ukraynalı Angelena 3 yıllık evliydi. İddiaya göre Chris, Angelena'nın kıskançlığı nedeniyle boşanmak istedi. Bunun için de boşanma avukatının yolunu tuttu.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre Angelena, eşinin çantasına konum takip cihazı yerleştirdi. Cihazı fark eden Chris hemen ofise gelerek bu cihazı avukatına teslim etti. Konum takip cihazından Chris'in burada olduğunu gören Angelena avukatın ofisini bastı ve cihazı istedi.

"KAPIYI YUMRUKLADI, BAĞIRDI"

Avukat Aylin Esra Eren, "Maalesef ofisimiz bir müvekkilimizin boşanma sürecindeki eşi tarafından basıldı. Kendisinden şikayetçi olduk. Kadın, müvekkilimizin sırt çantasına bir takip cihazı yerleştirmiş. Zorla içeri girmeye çalıştı. Takip cihazının bizde olduğunu bildiğini ispatlar nitelikte elinde cep telefonuyla izlediğini gösterdi. Kapıyı yumrukladı, bir süre yine bağırdı. 'İçerde olduğunuzu biliyorum, buna eminim görüyorum' diye bağırdı." dedi.

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"3 AYLIK KORUMA KARARI"

Avukat, "6284 sayılı kanunu uyarınca koruma ve uzaklaştırma başvurusunda bulunduk. Ancak aile mahkemesi hakimi taraflar arasında bir cinsel münasebet olmadığı aile bağı kurulmadığından mütevellit bu talebi reddetti. Bunun üzerine biz bu karara itiraz ettik. Mahkeme 3 aylık bir koruma ve uzaklaştırma kararı verdi." dedi.