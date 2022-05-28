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Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü! Rojda Şayla'ya acı veda

#Kadın Cinayeti#Rojda Şayla#Son Yolculuk
Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü Rojda Şaylaya acı veda

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanmak istediği Nuh Şayla tarafından öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi, Antalya'ya getirildi. Şayla, Antalya Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diyerek gözyaşı döktü.

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Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nuh Şayla, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın oturduğu siteye geldi. Kadının dairesinin kapısına giden Şayla, kapının açılmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan Rojda Şayla vuruldu.

Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü Rojda Şaylaya acı veda

Nuh Şayla, silahı olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyanlar da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, kapıdaki mermi izlerini görünce daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rojda Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından götürüldüğü İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası Antalya'ya getirildi.

Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü Rojda Şaylaya acı veda

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"BEN ŞİMDİ SENSİZ NE YAPARIM"

Ailesi tarafından cenazesi Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bulunan Antalya Cemevi'ne getirilen Rojda Şayla için tören düzenlendi. Kızının tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Rojda Şayla'nın cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü Rojda Şaylaya acı veda

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#Kadın Cinayeti#Rojda Şayla#Son Yolculuk

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