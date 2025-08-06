Meclis personeli Saliha eşi tarafından öldürüldü! Tehdit ve uzaklaştırma ihlali suçlarından kaydı ortaya çıktı

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Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli olan Saliha Akkaş, konuşmak için eve gelen 2 çocuğunun babası, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş'ı içeri aldı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini boğazından bıçaklayarak yaralayıp, ardından yaşamına son verdi. Saliha Akkaş, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Saliha Akkaş, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

UZAKLAŞTIRMA İHLAKİ SUÇUNDAN KAYDI VARMIŞ

Saliha Akkaş ve Salih Akkaş'ın evlerini ayırdıkları ve çiftin çocuklarından birinin annesiyle diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi.