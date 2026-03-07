×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Boşanmada arabuluculuk modeli

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Terörsüz Türkiye
Boşanmada arabuluculuk modeli
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda yeni dönemin sinyalini verdi ve 12. Yargı Paketi’nin detaylarını anlattı. Gürlek, 10 yıla kadar uzayan çekişmeli boşanma davalarını hızlandıracak yeni bir sistem getirileceğini açıkladı. Taraflar boşanmada anlaşırsa dava arabuluculukla hızla sonuçlanacak.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, önceki akşam Ankara Hâkimevi’nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda özetle şu açıklamalarda bulundu:

 “Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra 12’nci paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. Şu an bizim 12.5 milyon dosyamız var. 12.5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımları atmamız gerekiyor. Yeni pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz.

Haberin Devamı

 Özellikle boşanma davaları çok uzun süreçler devam ediyor. Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketi’nde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanmasını getirmek istiyoruz. Taraflar eğer boşanma konusunda anlaşırsa hâkim tutanak tutacak ve dosya arabuluculuğa gönderilecek. Arabuluculuk anlaşması nüfusa bildirildiğinde boşanma hızla kesinleşecek. Ama tabii diğer hükümler nafaka, tazminat ve velayet gibi konular ise ayrı davada görüşülmeye devam edecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBakan Tekin duyurdu... Fatma Nur Öğretmenin adı, çalıştığı okula verildiBakan Tekin duyurdu... 'Fatma Nur Öğretmenin adı, çalıştığı okula verildi'Haberi görüntüle

ATLAMALI TEMYİZ MÜESSESESİ

 Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay’a gitmeyecek. 12. Yargı Paketi’nde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hâkim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfide belirli bir karar ve o kararın Yargıtay’dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız.

Boşanmada arabuluculuk modeli

ADAM ÖLDÜREN ÇOCUKLAR

 Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onları da almasını sağlayacağız. Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları artırdık. 12. Yargı Paketi’nde bu cezaları tekrar artırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet.

Haberin Devamı

KADINA ŞİDDETTEN KORUMA YASASI

 (Kadına şiddet) 6284 sayılı Kanun’un uygulamasında sorunlar var. Onu bizzat biz de görüyoruz. Özellikle 5. maddede koruyucu tedbirler var. Bu tedbirleri işte polis mi yapacak, savcı mı yapacak? 6284 sayılı Kanun’da özellikle koruyucu tedbirlerin uygulanması konusunda bir aksaklık olduğunu görüyorum. Bu konuda bir güncelleme çalışması yapacağız.

AMATEM SÜRECİ

 Uyuşturucudan cezaevine giren çocuklar dışarı çıktıktan sonra Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştıBayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştıHaberi görüntüle

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN OLMAZSA OLMAZI

 “Terörsüz Türkiye sürecinin olmazsa olması öncelikli olarak örgütün tamamen silah bırakması, daha sonra da örgütün feshedilmesi. Örgütün silah bıraktığının ve aynı şekilde eylemlerini sonlandırdığının tasdiklenmesi gerekiyor. Ondan sonra da yasal düzenlemelere geçilmesi gerekiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin biz nihayete ermesini istiyoruz. Adalet Komisyonu Başkanımız ve üyelerimizle de görüştük. DEM Parti’nin heyetiyle de görüştük. Onlar da bir an önce artık yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor. Çünkü artık toplumda bir beklenti de oluştu. Şahsa özgü genel af anlayışı düzenlemeleri yapılamayacak. Hangi kanunlarda değişiklik olur onu bilmiyoruz. Biz Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte dahil değiliz.

Haberin Devamı

STATÜ MECLİS’İN TAKDİRİ

O süreci biz takip etmiyoruz. Yüce Meclisimiz ne tür düzenleme yapacak bilmiyoruz. Statü sorunu ile ilgili ben de basından takip ediyorum. Artık o Meclis’in takdiri. Biz sadece şu an heyetlerin İmralı’ya gitmesine izin veriyoruz.”

Gözden KaçmasınBakan Kacır: Balistik füzelerimizi geliştiriyoruzBakan Kacır: Balistik füzelerimizi geliştiriyoruzHaberi görüntüle

YARGIDA SOSYAL MEDYA

 “Hâkim ve savcıların sosyal medya kullanmasına karşıyız. Hâkim ve savcı dosyasıyla, kararıyla konuşur. Yani bunların sosyal medyada boy göstermesi, açıklama yapması ya da işte ‘şu operasyonu yaptık’, bununla fotoğraf vermesi, bunlar yanlış şeyler.”

VİCDANEN RAHATIM

 “(İBB soruşturması) Ben Cumhuriyet savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım. Ortada yolsuzluk, dolandırıcılık ya da büyük bir ihaleye fesat karıştırma soruşturması vardı. Biz şahısların isimlerini kapatıp dosyaya baktık. Burada şahsın belediye başkanı olması ya da isminin Ekrem, Veli olması bizi ilgilendirmiyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Gürlek#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Terörsüz Türkiye

BAKMADAN GEÇME!