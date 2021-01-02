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ANKARA / DHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boşanmada 2 kusurlu hareket

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Boşanmada 2 kusurlu hareket
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YARGITAY’a taşınan bir boşanma davasında ‘cinsel içerikli sitelere girmesi ve eşini ailesiyle görüşmeye zorlaması’ nedeniyle koca, ağır kusurlu bulundu.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Mahkeme, kocanın ailesinin evliliğe müdahale ettiği, kadının kendi ailesi ile görüşmesini istemediği, fiziksel şiddet uyguladığı, tehdit ettiği, kadının da kocasının ailesiyle görüşmek istemediği gerekçesiyle karşılıklı boşanmalarının kabul edilmesine karar verdi. Boşanma sebebi olaylarda koca ağır kusurlu bulunarak çocuğun velayeti anneye verildi, nafaka ve tazminata hükmedildi. Tarafların kararı istinafa taşıması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin aksine çiftin eşit kusurlu olduğuna hükmetti. İstinaf kararını değerlendiren Yargıtay ise “Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda erkek ağır kusurlu olup, tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir” dedi. 

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