Boşanma öfkesi masum bir kadını yaktı... Melek Gül bu binada oturuyordu

KAYSERİ Melikgazi’de, emekli başçavuş İlhan Ş. (51), dün 10.00 sıralarında, iddiaya göre, ayrı yaşadığı ve 1.5 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.’yi öldürmek için Köşk Mahallesi Eser Sokak’taki 14 katlı binadaki eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül (36) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül’ü yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYŞE’Yİ DE EŞİ KATLETTİ

GAZİANTEP’te, Osman Kaplan (47), kısa süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu eşinin Kayseri’de olduğunu öğrendi. Eşini Kayseri’den alıp yaşadıkları İslahiye’nin kırsal Yeşilyurt Mahallesi’ne getiren Osman Kaplan ile Ayşe Kaplan (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Osman Kaplan, hayvancılık yaptıkları çadırda av tüfeği ile eşine ateş açtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayşe Kaplan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, Osman Kaplan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadir ÇELİK / DHA

2 YILDIR KAÇIYORDU... GÜLHAN’I KORUYAMADIK

ANKARA Keçiören’de Gülhan T. (30), önceki sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. (38) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Gülhan T., Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet S. ise gözaltına alındı. Gülhan T.’nin ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, Mehmet S.’nin 2 yıl önce 3 ay kadar birliktelik yaşadığı Gülhan’ın peşini bırakmadığını ileri sürdü.

‘BİR CEZA BİLE VERİLMEDİ’

Gülhan’ın sürekli adres değiştirdiğini, uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak kurtulamadığını belirten Erdoğan, “En son benim yanıma geldi. Burayı da bulmuş. Her yerini parçalamış. 8 kez kalbi durdu. 2 senedir uğraşıyor. 7 kez uzaklaştırmayı ihlal etti. Bir ceza bile verilmedi” dedi. Umutcan ÖREN / DHA

KADES SAYESİNDE ÖLÜMDEN KURTULDU

Bartın Abdipaşa’da pazarcılık yapan Ayhan G. dün elinde silahla sevgilisi E.Ü’nün çalıştığı yere gitti. Kadının, Ayhan G.’yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine jandarma ekibi harekete geçti. Jandarmaları gören Ayhan G., bu kez iki bina arasındaki boş bir alana girererek tabancasını çıkardı. Çevreye ve havaya rasgele ateş eden Ayhan G., sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Jandarma ekipleri 4 saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden Ayhan G. ağır yaralandı. Ayhan G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan E.Ü. hakkında koruma, Ayhan G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi. Ayhan ACAR / DHA