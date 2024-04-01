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Boşanma davasından çıktı, eşini ve yanındaki sevgilisini öldürdü

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#Cinayet#Kadın Cinayeti#Diyarbakır
Boşanma davasından çıktı, eşini ve yanındaki sevgilisini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 15:02

Diyarbakır’da Adem Meşe (35), bugün mahkemelerinin olduğu boşanma aşamasındaki eşi Sevda Meşe (34) ve yanındaki sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Sadıç’ı (50) adliye çıkışı takip edip evlerine girerken tabanca ile öldürdü.

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Olay, öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212’inci Sokak’ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Adem Meşe, bugün mahkemelerinin olduğu boşanma aşamasındaki eşi Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç’ı adliye çıkışı, takip etti.

Boşanma davasından çıktı, eşini ve yanındaki sevgilisini öldürdü

Adem Meşe, 212’inci sokakta bulunan eve girmek üzere olan eşi Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti. Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı.

Boşanma davasından çıktı, eşini ve yanındaki sevgilisini öldürdü

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, Adem Meşe’nin yakalanması için çalışma başattı.Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yaklaşık 1 hafta önce 212’inci Sokak’taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi. 

Boşanma davasından çıktı, eşini ve yanındaki sevgilisini öldürdü

 

 

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#Cinayet#Kadın Cinayeti#Diyarbakır

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