Boşanma davasından çıktı, eşini ve yanındaki sevgilisini öldürdü

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212’inci Sokak’ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Adem Meşe, bugün mahkemelerinin olduğu boşanma aşamasındaki eşi Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç’ı adliye çıkışı, takip etti.

Adem Meşe, 212’inci sokakta bulunan eve girmek üzere olan eşi Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti. Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, Adem Meşe’nin yakalanması için çalışma başattı.Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yaklaşık 1 hafta önce 212’inci Sokak’taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi.