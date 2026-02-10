Boşanma davasında ‘kusur’ tespiti yapılacak

Haberin Devamı

Çiftin bu evliliğinden çocukları bulunmuyordu. İddiaya göre, çiftin evlilik birliğinin temelinden sarsılması balayı döneminde başladı. Daha önce hiç cinsel deneyimi olmadığını belirten B.G. isimli kadın, eşine de bu ilişkiyi yaşamak istemediğini, çocuk sahibi olmak istiyorsa bunun suni döllenme yöntemi (tüp bebek) ile yapabileceklerini söyledi. B.G.’nin hayatının geri kalan döneminde cinsel ilişki yaşanmayacağını söylemesi üzerine U.G. isimli erkek hayatının şokunu yaşadı. Eşine olan sevgisiyle evlilik birliğini devam ettirmek isteyen U.G., duygusal olarak da herhangi bir sevgi görmedi.

1 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇTI

U.G. isimli erkek avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Sunulan dava dilekçesinde, “B.G., ‘Haftada bir başka kadınla cinsel birliktelik yaşayabilirsin, buna izin veriyorum’ diyerek müvekkile cinsel şiddet uygulamıştır. Doktor arkadaşlarına müvekkilin gay olduğunu söyleyerek kişilik haklarını çok ağır bir şekilde zedelemiştir. Cinsel, duygusal ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkil, büyük üzüntü yaşamış ve ruh sağlığı sarsılmıştır. Bu sebeple tarafların boşanmasına ve 250 bin dolar maddi, 750 bin dolar da manevi tazminatın davalı B.G.’den tahsilini istiyoruz” denildi.

Karşı dava açan B.G. isimli kadın ise tüm iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade ederek asıl mağdur tarafın kendisi olduğunu ileri sürdü. B.G.’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan karşı dava dilekçesinde, şu iddialara yer verildi: “Müvekkilim cinsel birliktelik yaşamak istemiş ancak U.G. isimli kocanın ereksiyon olamadığı için aralarında cinsel birliktelik kurulamamıştır. Müvekkil halen bakiredir. İddiaların aksine U.G. adlı koca, kendisinin aseksüel (kişinin cinsel uyarısının olmadığı) olduğunu evlilik öncesi müvekkilden saklamıştır. Bu sebeple boşanmada tam ve ağır kusurlu olan U.G.’nin kendisidir. Haksız ve hukuka aykırı olan davanın reddi ile davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz.”

ESKİ SEVGİLİ TANIK OLDU

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında U.G. isimli erkeğin eski sevgilisi tanık olarak dinlendi. Eski sevgili ifadesinde, “Biz U.G. ile evlenmeden 1 yıl önce ayrıldık. Kendisiyle sevgili olduğumuz dönemlerde U.G.’nin cinsel yönden herhangi bir rahatsızlığını veya farklı bir yönelimine şahit olmadım” dedi.

Tarafları Adli Tıp Kurumu’na sevk eden mahkeme, cinsel birleşmesini engelleyecek şekilde bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, varsa cinsel birleşmenin kimden kaynaklı olarak gerçekleştirilmediği ve tedavi ile iyileşip iyileşmeyecekleri hususunda rapor düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

