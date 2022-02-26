Boşanma davası açtı, evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi

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2010’da tanışıp sevgili olan Deniz D. ve oto yedek parçası satan esnaf Ö.F.D., 2015 yılında evlendi. Evlilikten kısa süre sonra iddiaya göre Ö.F.D., eşine şiddet uygulamaya başladı. Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı. Çiftin 2017’de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018’de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.’yi darbetti. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı. Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti.

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2021’in ağustos ayında çiftin arasında ‘yayla evine gitme’ meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.F.D. evin balkon camına yumruk atıp, ardından eşini darbetti. Deniz D.’nin şikayeti üzerine Ö.F.D. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ö.F.D. uzaklaştırma kararı sona ermesine karşın o günden sonra evine dönmedi. Bunun üzerine Deniz D., geçen ay boşanma davası açtı. Bu durumdan haberi olan Ö.F.D., evin elektrik su ve doğal gazını kestirdi.Kış ayında elektrik, su ve doğal gazın kesilmesiyle 3 yaşındaki oğlu ile perişan olduklarını belirten Deniz D., "Eşimin öfke kontrolsüzlüğü var. Psikolojik yardım alma taleplerime ‘Ben deli değilim, deli olan sensin’ diyerek kabul etmedi. Evlendiğimiz günden bu yana fiziki şiddet uyguladı, şimdi de psikolojik şiddet uyguluyor" dedi.