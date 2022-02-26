Boşanma davası açtı, evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Rusya apartmanı vurdu Dakika dakika son gelişmeler... Rusya apartmanı vurdu! Dakika dakika son gelişmeler...#Ukrayna
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolundaUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda#Ukrayna
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Putini de listeye aldılar ABDden flaş bir hamle daha... Rusyadan jet yanıtPutin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!#Rusya
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusu#Çernobil
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
Kafa karıştıran fotoğraf Kafa karıştıran fotoğraf#Nur Fettahoğlu
Yok artık Edin Visca Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...Yok artık Edin Visca! Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...#Trabzonspor
HABERLERGündem Haberleri

Boşanma davası açtı, evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi

#Boşanma Davası#Doğal Gaz#Elektrik

Adana'da esnaflık yapan Ö.F.D., (39) şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp boşanma davası açan eşi Deniz D. (40) ile oğlunun yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdi. Evlendiği günden bu yana eşinin şiddet uyguladığını belirten Deniz D., “Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Gidecek yerim de param da yok" dedi.

Haberin Devamı

2010’da tanışıp sevgili olan Deniz D. ve oto yedek parçası satan esnaf Ö.F.D., 2015 yılında evlendi. Evlilikten kısa süre sonra iddiaya göre Ö.F.D., eşine şiddet uygulamaya başladı. Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı. Çiftin 2017’de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018’de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.’yi darbetti. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı. Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti. 

Boşanma davası açtı, evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi



BOŞANMA DAVASI AÇTI, KARANLIKTA KALDI

2021’in ağustos ayında çiftin arasında ‘yayla evine gitme’ meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.F.D. evin balkon camına yumruk atıp, ardından eşini darbetti. Deniz D.’nin şikayeti üzerine Ö.F.D. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ö.F.D. uzaklaştırma kararı sona ermesine karşın o günden sonra evine dönmedi. Bunun üzerine Deniz D., geçen ay boşanma davası açtı. Bu durumdan haberi olan Ö.F.D., evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdi.

EV AĞABEYİNİN ÜZERİNE ABONE OLAMIYOR

Kış ayında elektrik, su ve doğal gazın kesilmesiyle 3 yaşındaki oğlu ile perişan olduklarını belirten Deniz D., "Eşimin öfke kontrolsüzlüğü var. Psikolojik yardım alma taleplerime ‘Ben deli değilim, deli olan sensin’ diyerek kabul etmedi. Evlendiğimiz günden bu yana fiziki şiddet uyguladı, şimdi de psikolojik şiddet uyguluyor" dedi.

Haberin Devamı

Boşanma davası açtı, evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi



OTURDUKLARI EVİ AĞABEYİNİN ÜZERİNE DEVRETMİŞ

Oturdukları evlerini 2019'da düğünde takılan altınları bozdurup, biriktirdikleri parayla aldıklarını ancak eşinin evi babasının üzerine yaptığını ileri süren Deniz D., "Babası ölünce evi ağabeyi miras olarak almış. Eşim de hakkını ağabeyine devretmiş. Bu durumdan bile haberim yoktu. Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Kış günü çocuğumla perişan olduk. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek yerim de param da yok. Komşularımın, kardeşlerimin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Çocuğum çok üşüyor. ‘Anne neden televizyonumuz çalışmıyor? Neden komşuda banyo yapıyoruz?’ diye soruyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boşanma Davası#Doğal Gaz#Elektrik

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna