Boşanma davalarına ‘karma model’

Haberin Devamı

Bakan Gül, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bir suçun mağduru olan vatandaşımızı adliyede derdiyle baş başa bırakmayan bir sistemi inşa ediyoruz. Yeni olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan mağdur odaklı bu yaklaşımlar vatandaşlarımıza önemli katkılar sunmaktadır. Mağdurun elinden tutan, yarasını dindiren, gözyaşını silen bir uygulamayı sürecin en önemli parçası olarak görmekteyiz.



SÜREÇ KISALACAK

Özellikle boşanma davalarında adli sürecin uzaması tarafları olumsuz yönde etkiliyor. İki taraf da boşanmak istiyor ama bazı hususlarda anlaşamadığı durumlarda uzayıp giden çekişme kadına da erkeğe de daha da önemlisi çocuğa çok onulmaz yaralar açmakta. Bildiğiniz gibi bir anlaşmalı boşanma, bir de klasik çekişmeli boşanma var usulümüzde. Üçüncü bir karma model üzerinde çalışıyoruz. Boşanma süreçlerinde insanların daha fazla mağdur olmasını önleyecek bir sistemle vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyoruz.”

ÇOCUĞUNU GÖRMEK PARASIZ!

Haberin Devamı

5. Yargı Paketi ile 90 yıldır süre gelen çocukların icra ile teslim edilmesi uygulamasına son verildiğini kaydeden Bakan Gül, “Bu sürecin uygulamasına yönelik ikincil mevzuat çalışmaları yapılıyor. Bu hazırlıklar ve süreç tamamlandığında önce pilot uygulamalar sonra Türkiye genelinde bu uygulamalar tamamlanmış olacaktır. Bu işlemler artık ücretsiz yapılacaktır. İnsanlar artık kendi çocuğunu görmek için para ödemeyecek. Buna derhal başladık” dedi.