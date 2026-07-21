BoÅŸanma davalarÄ± hÄ±zlandÄ±

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ADALET BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n 2016-2025 dÃ¶nemini kapsayan verilerine gÃ¶re, boÅŸanma ve boÅŸanmayla baÄŸlantÄ±lÄ± davalarda yargÄ±sal verimlilik son 10 yÄ±lda Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±. Veriler; boÅŸanma, nafaka, velayet, ayrÄ±lÄ±k ve evlenmenin iptali davalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, karar tÃ¼rÃ¼, ortalama gÃ¶rÃ¼lme sÃ¼resi, bÃ¶lgesel daÄŸÄ±lÄ±m ve dosya temizleme oranlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerlendirildi. Ã‡alÄ±ÅŸmada bÃ¶lge adliye mahkemelerindeki boÅŸanma davalarÄ±, 6284 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±ndaki koruyucu ve Ã¶nleyici tedbirler ile TÃœÄ°Kâ€™in istatistikleri de incelendi.

KARARA Ã‡IKMA YÃœZDE 102.1Â

BoÅŸanma ve baÄŸlantÄ±lÄ± davalarda dosya temizleme oranÄ±nÄ±n 2025â€™te yÃ¼zde 100 eÅŸiÄŸini aÅŸmasÄ±, yÄ±l iÃ§inde aÃ§Ä±lan dosya sayÄ±sÄ±ndan daha fazla dosyanÄ±n karara baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. BÃ¶ylece hem yeni aÃ§Ä±lan dosyalar sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ± hem de geÃ§miÅŸ yÄ±llardan devreden dosyalarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ eritildi. 2025 yÄ±lÄ±nda 309 bin 479 boÅŸanma davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Dosya temizleme oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 102.1 olarak gerÃ§ekleÅŸmesi, yÄ±l iÃ§inde aÃ§Ä±lan tÃ¼m davalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra devreden dosyalarÄ±n da yÃ¼zde 2.1â€™i oranÄ±nda karara baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Evlenmenin iptali davalarÄ±nda ise 2025 yÄ±lÄ±nda 349 dava aÃ§Ä±lÄ±rken, dosya temizleme oranÄ± yÃ¼zde 120.1â€™e ulaÅŸtÄ±.

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EN SERÄ° VELAYET DAVALARI

Son 10 yÄ±llÄ±k veriler, tÃ¼m aile hukuku davalarÄ±nda dosya temizleme oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶sterdi. BoÅŸanma davalarÄ±nda oran yÃ¼zde 92.9â€™dan 102.1â€™e, nafaka davalarÄ±nda yÃ¼zde 88â€™den 108.2â€™ye, velayet davalarÄ±nda yÃ¼zde 68.8â€™den 103.3â€™e, evlenmenin iptali davalarÄ±nda yÃ¼zde 112.7â€™den 120.1â€™e, ayrÄ±lÄ±k davalarÄ±nda ise yÃ¼zde 79.1â€™den 106.8â€™e yÃ¼kseldi. Veriler, 2025 yÄ±lÄ±nda boÅŸanma ve boÅŸanmayla baÄŸlantÄ±lÄ± davalarda mahkemelerin yÄ±l iÃ§inde gelen dosya sayÄ±sÄ±ndan daha fazlasÄ±nÄ± karara baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyarken; boÅŸanma, nafaka ve velayet davalarÄ±nda aÃ§Ä±lan yeni dosya sayÄ±sÄ±nÄ±n da 2024â€™e gÃ¶re azaldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

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