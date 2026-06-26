Boşanma aşamasındayken öldürmek istedi, yapamadı: Tekirdağ'daki akılalmaz olay kamerada

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Olay, pazar günü, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede meydana geldi. Mersiye I., gittiği büfede boşanma aşamasında olduğu eşi Rahim I. ile karşılaştı.

Mersiye I., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğrultup tetiğe bastı. Tabanca tutukluluk yaparken, Rahim I., eşinin elinden tabancayı almak için hamle yaptı. Yaşanan boğuşmada Mersiye I., kabzayla başına vurduğu eşini yaraladı.

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İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin gözaltına aldığı Mersiye I.'nın kullandığı tabancanın kızının üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu belirlendi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye I., çıkarıldığı mahkemede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Mersiye I. ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini aldattığını ve mal paylaşımı davaları olduğunu, bir anlık sinirle de olayın yaşandığını söyledi.

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Mersiye I.'nın eşine tabanca doğrulttuğu ve yaşanan boğuşma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.