×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Boşanma aşamasındayken öldürmek istedi, yapamadı: Tekirdağ'daki akılalmaz olay kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Silahlı Saldırı#Boşanma#Çerkezköy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 14:05

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Mersiye I.'nın (64), boşanma aşamasındaki eşi Rahim I.'yı (64) vurmak istediği tabanca, tutukluk yaptı. Yaşanan arbedede, eşini tabancanın kabzasıyla başına vurup yaralayan Mersiye I. tutuklandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, pazar günü, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede meydana geldi. Mersiye I., gittiği büfede boşanma aşamasında olduğu eşi Rahim I. ile karşılaştı.

Boşanma aşamasındayken öldürmek istedi, yapamadı: Tekirdağdaki akılalmaz olay kamerada

Mersiye I., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğrultup tetiğe bastı. Tabanca tutukluluk yaparken, Rahim I., eşinin elinden tabancayı almak için hamle yaptı. Yaşanan boğuşmada Mersiye I., kabzayla başına vurduğu eşini yaraladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınAYT sınavında yapay zekaya soruları attı: Gözetmenler fark etti, tutuklandı Öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gaflete düştümAYT sınavında yapay zekaya soruları attı: Gözetmenler fark etti, tutuklandı! Öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir anlık gaflete düştüm'Haberi görüntüle

Boşanma aşamasındayken öldürmek istedi, yapamadı: Tekirdağdaki akılalmaz olay kamerada

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin gözaltına aldığı Mersiye I.'nın kullandığı tabancanın kızının üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Boşanma aşamasındayken öldürmek istedi, yapamadı: Tekirdağdaki akılalmaz olay kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye I., çıkarıldığı mahkemede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Mersiye I. ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini aldattığını ve mal paylaşımı davaları olduğunu, bir anlık sinirle de olayın yaşandığını söyledi.

Boşanma aşamasındayken öldürmek istedi, yapamadı: Tekirdağdaki akılalmaz olay kamerada

Mersiye I.'nın eşine tabanca doğrulttuğu ve yaşanan boğuşma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Boşanma aşamasındayken öldürmek istedi, yapamadı: Tekirdağdaki akılalmaz olay kamerada

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı#Boşanma#Çerkezköy

BAKMADAN GEÇME!