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Boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı Esin, 29 gün sonra öldü

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#İzmir#Özkan Karabıyık#Esin Karabıyık
Boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı Esin, 29 gün sonra öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 21:28

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özkan Karabıyık (36) tarafından bıçaklanan Esin Karabıyık (32), kaldırıldığı hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Ayrıca, aynı olayda bıçaklanan Ebru Duvar ile kendini de yaralayan Özkan Karabıyık da yaşamını yitirmişti. ​Olay, 29 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı’nda meydana geldi. Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar’ı bilinmeyen nedenle bıçakladı.

Boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı Esin, 29 gün sonra öldü

Çevredekilerin saldırmasıyla Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alındı.29 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİYaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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#İzmir#Özkan Karabıyık#Esin Karabıyık

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