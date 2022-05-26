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Boşanma aşamasındaki karısına akılalmaz tuzak! Baba ve oğlu gözaltında

#Bursa#Yıldırım#Doğal Gaz
Boşanma aşamasındaki karısına akılalmaz tuzak Baba ve oğlu gözaltında

Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve oğlu gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Sinan Dede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğal gaz kokusu geldiğini fark etti.

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğal gaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T.'yi (34) olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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#Bursa#Yıldırım#Doğal Gaz

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