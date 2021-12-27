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Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini bıçakladı! Taş ve sopalarla dövüldü

#ADANA#Bıçaklı Saldırı#Darp

Adana’da boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Döndü A'nın (46) ailesinin evine giden polis memuru Veysel A. (48), çıkan kavgada kayınbiraderi Fatih Y.'yi bacağından bıçakladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Veysel A., eşinin yakınları tarafından yakalanıp, taş ve sopalarla dövüldü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan Döndü A., 28 yıllık eşi polis memuru Veysel A.'dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 4 ay önce boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine 4 çocuk annesi Döndü A., polise giderek eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Veysel A., dün akşam saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Burada kayınbiraderi Fatih Y. ile Veysel A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Veysel A., eşinin yakınları tarafından yakalanıp sokak ortasında taş ve sopalarla dövüldü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığıldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü.

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‘KARDEŞİMİ BIÇAKLADI’

Döndü A.'nın ablası Eser Y., eniştesinin evlerini bastığını anlatarak, “Sabah saatlerinde bu bölgede geziyordu. Öğleden sonra küfürler ederek, evimizi bastı. Bu sırada içeride uyuyan kardeşim kalktı ve tartışmaya başladılar. Kardeşimi bıçakladı” diye konuştu.

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#ADANA#Bıçaklı Saldırı#Darp

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