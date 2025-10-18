×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Boşanma aşamasındaki eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenler#Takip Cihazı
Boşanma aşamasındaki eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 12:33

İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki eşinin aracına takip cihazı taktıran A.A ile cihazı yerleştiren İ.T. yakalandı. Öte yandan, araca takip cihazının takıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, D.A. isimli kadın, Tekstilkent'te park halindeki aracına 10 Ekim'de takip cihazı yerleştirildiğini fark ederek polise başvurdu.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, kadının boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile İ.T'nin olayla ilgisi olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan A.A'nın, eşi D.A'nın aracına, İ.T'ye söyleyerek takip cihazı taktırdığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.A. ve İ.T, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın yanına gelen İ.T'nin alt kısma takip cihazını yerleştirdiği anlar yer aldı.

Gözden KaçmasınFaslı turist çift 4 gün kabusu yaşadıFaslı turist çift 4 gün kabusu yaşadıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİzmirde kataloglu dijital fuhuş çetesine operasyonİzmir'de kataloglu dijital fuhuş çetesine operasyonHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenler#Takip Cihazı

BAKMADAN GEÇME!