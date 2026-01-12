×
Boşanma aşamasındaki eşini vurmadan önce sosyal medyadan mesaj paylaşmış

#BURSA#Yıldırım#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 11:45

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız’ı tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız’ın (30) olay öncesi sosyal medya hesabında mesaj paylaştığı ortaya çıktı. Yıldız’ın mesajında, “Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” yazdığı görüldü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata edilen 1 çocuk annesi Yıldız’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız’ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.

Yıldız’ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, “Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” paylaşımı yaptığı görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

#BURSA#Yıldırım#Silahlı Saldırı

