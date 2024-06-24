Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti! Cani yakalandı

Haberin Devamı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim Aba ve babası Şerif Aba'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim Aba ve babası yakalandı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Hakim Aba'nın katliamın ardından yanına aldığı 3 aylık çocuğu Deniz Aba ise sevgi evlerinde koruma altına alındı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEMİŞ

Olay anında cep telefonunun kamerası açan bir vatandaş, cinayet şüphelisi Hakim Eba'nın elinde silahla kaçtığı anları kayda aldı. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı.

1 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Ölenlerin cenazeleri, otopsi için kaldırıldığı adli tıp kurumundan alınarak memleketleri Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Zeytinpınar Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şükran Aba, Turgut Erat, Leyla Erat ve Muhammet Erat, mahalle mezarlığında yan yana defnedildi. Yakınları mezarları başında uzun süre gözyaşı dökerken, ölen Muhammet Erat'ın da olaydan 1 gün önce nişanlandığı öğrenildi.