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Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi

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#Adana#Mardin#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 14:48

Adana'da Hakim Aba'nın (23) sokak ortasında tartışıp, tabanca ile vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (19) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (50) ve kayınbiraderi Muhammed Erat (20), memleketleri Mardin'in Derik ilçesinde defnedildi.

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Olay, dün Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim Aba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne geldi.

Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi

Burada Hakim Aba, çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdüğü ve anlaşmazlık yaşadığı eşi Şükran Aba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Aba, eşine peş peşe ateş etti.

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Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi

Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Aba, yeni doğan çocuğunu alıp 81 EM 836 plakalı araçla kaçtı.

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Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi

1 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Ölenlerin cenazeleri, otopsi için kaldırıldığı adli tıp kurumundan alınarak memleketleri Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Zeytinpınar Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şükran Aba, Turgut Erat, Leyla Erat ve Muhammet Erat, mahalle mezarlığında yan yana defnedildi. Yakınları mezarları başında uzun süre gözyaşı dökerken, ölen Muhammet Erat'ın da olaydan 1 gün önce nişanlandığı öğrenildi. 

Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi

Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi

Boşanma aşamasındaki eşini ve onun ailesini katletmişti: 4 kişinin öldüğü olayda cenazeler defnedildi


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#Adana#Mardin#Cinayet

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