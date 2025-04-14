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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Afyonkarahisar
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 15:43

Afyonkarahisar'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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Olay, kent merkezi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu öne sürülen karısı Şerife Karataş ile sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., karısı Şerife Karataş'a tabancayla ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler silahla yaralanan karı kocayı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Şerife Karataş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken E.S.'nin ise müdahalenin ardından entübe edildiği belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Afyonkarahisar

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