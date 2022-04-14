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Boşanma aşamasındaki eşini rehin alan şüpheli gözaltına alındı

#Mersin#Kadına Şiddet#Rehine
Boşanma aşamasındaki eşini rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de, boşanma aşamasında olduğu Beyza Ş.'yi evde rehin alan B.Ş., komşuların ihbarıyla gelen polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

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Olay, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi 2695 Sokak'taki sitede meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu Beyza Ş.'nin evine giderek, çocuğunu görmek isteyen B.Ş., tartışmaya başladı. B.Ş., daha sonra evin dış kapısını kilitleyip, Beyza Ş.'yi banyoya kapattı.

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Bu sırada tehditler savuran B.Ş.'yi duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eşini rehin alan B.Ş.'nin polise açmadığı kapı kırıldı. İçeri giren polisler, B.Ş.'yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan B.Ş., ifadesi için emniyete götürüldü. Beyza Ş.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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#Mersin#Kadına Şiddet#Rehine

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