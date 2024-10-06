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Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darbetti

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#Kadına Şiddet#Darp#İstanbul
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 14:44

Silivri'de boşanma aşamasındaki kocasıyla buluşan kadın, çocuğunun yanında darbedildi. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Olay, 2 Ekim Çarşamba günü Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simge Karakiraz (26), boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz'la (27) konuşmak için buluştu. Kızı S.G. ile buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darbedildi. Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşine tokat ve tekme attı. Yaşanan o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darbetti

SAVCILIK SORUŞTUMA BAŞLATTI

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan simge Karakiraz, polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin saldırgan Birkan Karakiraz'ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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#Kadına Şiddet#Darp#İstanbul

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