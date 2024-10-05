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Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun yanında öldürdü

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#Diyarbakır#Uzman Çavuş#Cinayet
Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun yanında öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 19:55

Diyarbakır'da uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesi, baldızı ve çocuğunun yanında öldürdükten sonra intihar etti.

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Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık (29) ile tartışan uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), karısına kayınvalidesi, baldızı ve oğlunun yanında silahla ateş ettikten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Diyarbakır#Uzman Çavuş#Cinayet

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