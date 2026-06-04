Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletmişti! Mahkeme'den itiraza ret

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Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla ateş ettiği eşini öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerinin gözaltına aldığı Savaş Temirhanoğulları tutuklandı, kendisine yardım ettiği iddia edilen Fikret İnal ise serbest bırakıldı.

2 SANIK DA CEZA ALDI

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Savaş Temirhanoğulları, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve adli para cezasına mahkum edildi, 'Hakaret' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından ise beraat etti. Fikret İnal ise 'Kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 19 yıl hapis cezası aldı.

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İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Kararın ardından sanıklar ve avukatları, maktul yakınlarının avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Cumhuriyet savcısı istinaf başvurusunda bulundu. Maktul yakınlarının avukatları ile savcılık, cinayetin tasarlanarak işlendiğini, Fikret İnal'ın müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Savaş Temirhanoğulları'nın 'Hakaret' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından da cezalandırılması gerektiğini savundu. Sanık avukatları ise beraat, aksi halde haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

DOSYA YARGITAY’A TAŞINACAK

Dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Kararda, delillerin eksiksiz toplandığı, ispat değerlendirmesinin yerinde olduğu, suç vasfının doğru belirlendiği ve verilen cezaların yasal çerçevede uygulandığı ifade edilip, tüm istinaf başvurularının reddine karar verildi. Ayrıca, Savaş Temirhanoğulları ile Fikret İnal'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Maktulün ailesinin avukatlarının, kararı, Yargıtay'a taşıyıp temyiz başvurusunda bulunacağı öğrenildi.