Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Bursa Osmangazi’de özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız (45), dün 07.30 sıralarında, evinden çıkıp işe giderken yolda, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi fabrika işçisi Mehmet Yıldız (36) ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla eşine 6 el ateş etti. Aygül Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Yıldız aracıyla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitiren Aygül Yıldız´ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

1.5 SAATTE İKNA OLDU

Polis ekipleri Mehmet Yıldız’ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Yıldız’ın Yıldırım ilçesinde bir evde olduğunu belirledi. Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Hârekat ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldız, polisin yaklaşık 1.5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin yaptığı incelemede eşini öldürdükten sonra kaçan Mehmet Yıldız’ın cep telefonundan avukatına, “Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun” mesajı attığı ortaya çıktı. Şüpheli, avukatının “Polise teslim ol” mesajına ise cevap vermedi.

SERVİSE BİNDİĞİ YERDE BEKLEMİŞ

Mehmet Yıldız, Emniyet’te verdiği ifadede, “Zaten 3-4 aydır aramız bozuktu. En son kayınpederimle çok kötü kavga edip küfürleştik. Bu olaydan sonra ben eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Daha sonra Aygül’e çok yalvardım bu durumun böyle olmaması için ama o kabul etmedi. Sonra boşanmak için anlaştık. Ama son bir kere konuşmak istiyordum. Sabah servis saatini bildiğim için servise bindiği yere gidip beklemeye başladım. Bir süre sonra Aygül geldi. Konuşmaya başladık. Bana çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. Ne olduysa sinirlenip vurmuşum. Nasıl böyle oldu bilmiyorum” dedi.

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