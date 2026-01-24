×
Boşanma aşamasındaki eşine cehennemi yaşattı: Koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü

#Gaziantep#Kezzap Saldırısı#Boşanma Süreci
Gaziantep'te Adem Külah (36), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Sibel Külah’ı (31) koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü. Kafa derisi yanan ve görme kaybı yaşayan Sibel Külah hastanede tedaviye alınırken, polise teslim olan Adem Külah tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Külah, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel Külah'ın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Külah eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü.

Adem Külah ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Sibel Külah'ın kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Adem Külah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"KIZIMIN BAŞINDAN ASİT DÖKMÜŞ, KIZIMI MAHVETMİŞ"

Yaşanan olayı anlatan talihsiz kadının babası C.Ç (52), "Herhalde tartışmışlar evde, koli bandıyla bağlamış önce çocuğumu. Sonra da darbe etmiş. Ondan sonra kollarını tutarak boğmaya çalışmış. Ardından da kafasından aşağı komple bu asit dökmüş. Çocuğumun yüzü, gözleri bütün yanmış. Kör olmuş çocuğum. Mahvetmiş çocuğumu, çok kötü. Şu anda doktorlar müdahale ediyor. Yüzde 1 umut bekliyoruz gözlerinin görmesi için" dedi.

Saldırgan şahsın en büyük cezayı almasını isteyen baba C.Ç, "Onun da en büyük cezayı almasını istiyorum. Çıkartmasınlar böylelerini içerden. Çocuğumu mahvettiler, ciğerimi yaktılar. Kızım şuanda yoğun bakımda durumu kötü. Sağ olsun doktorlarımız hepsi ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Olayın saldırgan şahsın borçları yüzünden yaşandığını da iddia eden baba, "Bitcoin ve borsada borçlanmış zannedersem. Bu nedenle geçimsizlik yaşanmış aralarında. Kızım buna rağmen kendisine yardımcı olmaya çalışmış, 'beraber çalışarak ödeyelim' demiş ama olay bu noktaya geldi" diye konuştu.

