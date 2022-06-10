Boşanma aşamasındaki eşine ateş açtı! O anlar kamerada

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Olay, dün Özkum Caddesi’ndeki Sanat Sokağı’nda meydana geldi. E.E. ile boşanma aşamasında olduğu M.E., çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti. Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaftan N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

KURTULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.