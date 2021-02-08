Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, 1 gün önce tahliye olmuş

Olay, 5 Şubat günü saat 20.00 sıralarında, Ereğli ilçesinde Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Bahattin Kartop, bisküvi fabrikasında çalışan boşanma aşamasındaki eşi Naciye Kartop'un, iş arkadaşı Şenol D. ile işten çıkıp kent merkezine geldiğini görünce takip etti. Kartop, ardından Şenol D.'nin kullandığı 70 ET 662 plakalı aracı durdurdu. Burada Bahattin Kartop, eşi Naciye Kartop ve Şenol D. arasında kavga çıktı. Kavgaya yanındaki Ahmet Kartop, Mustafa Ö. ve Dilek A. da katıldı. Olayın büyümesi üzerine Bahattin Kartop, eşi Naciye Kartop ve Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan koca, olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'daki hastaneye sevk edilen 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



SAKLANDIKLARI KARAMAN'DAKİ EVDE YAKALANDILAR



Olayın ardından şüpheli ve yaralıların Karaman bağlantısı olduğunu belirleyen polis ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin, 42 AGL 078 plakalı otomobille Karaman'a geldiklerini ve Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokak'ta bulunan apart dairede saklandıklarını belirledi. Adrese yapılan baskında Bahattin Kartop ile Ahmet Kartop, Mustafa Ö. ve Dilek A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Ereğli ilçesinden gelen ekiplere teslim edildi.



Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahattin Kartop ve Ahmet Kartop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Ö. ve Dilek A. da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ



Öte yandan ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne süren Bahattin Kartop'un, yaklaşık 2 ay önce 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandığı ve olaydan 1 gün önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.