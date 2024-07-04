×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu yaralamıştı! İğrenç detay ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Cinayet#Polis
Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu yaralamıştı İğrenç detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 13:37

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek ağır yaralayan fabrika işçisi Selahattin K. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Baba Selahattin K.'nin 2021-2023 tarihleri arasında 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilirken, olaya ilişkin yargılanan babanın duruşmadan bir gün önce ailesine faciayı yaşattığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak’taki bir sitede dün, fabrika işçisi olan Selahattin K., eşi Semiha K. (39) ile çocukları Y.K. (14) ve İ. K.’yi (17) tabanca ile vurdu. Yaralanan anne ve çocukları çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu süren şüphelinin daha önce kızı Y.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

2023 yılında rehber öğretmeninin hal ve hareketlerinden şüphelenerek Y.K. ile konuşmasıyla ortaya çıkan olayın ardından anne Semiha K.’nin kızını da yanına alıp adliyeye gittiği, eşinin 2021 yılından beri çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtip suç duyurusuna bulunduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.K’nin uzman pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı. Küçük kız, babasının kendisine yönelik cinsel içerikli davranışlarını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Uzmanların değerlendirmelerinde, küçük kızın yaşadığı olaylar karşısında gösterdiği psikolojik tepkiler ile anlatımlarının uyumlu olduğuna kanaat getirildi. Selahattin K. ise kendini, ‘Arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediğim için bana iftira attı’ diyerek savunduğu öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu yaralamıştı İğrenç detay ortaya çıktı

CİNSEL İSTİSMAR DURUŞMASI ERTELENDİ

Dosyayı inceleyen Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, ‘Şüpheli her ne kadar atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de dosyaya alınan mağdur beyanını destekler nitelikteki tanık anlatımları, mağdurun tutarlı ve istikrarlı anlatımları ve içerisinde bulunduğu ailevi durumun iftira atmasını gerektirecek nitelikte olmadığı’ ifadelerine yer verdi.

Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu yaralamıştı İğrenç detay ortaya çıktı

Savcı hazırladığı iddianamede Selahattin K.’nin ‘Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili ilk duruşmanın bugün Gebze 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği, ancak dün yaşanan olay sebebiyle duruşmanın ertelendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu yaralamıştı İğrenç detay ortaya çıktı

Şüpheli Selahattin K.’nin emniyetteki ifadesi sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!