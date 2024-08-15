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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:00

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. 23 yaşındaki bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına, kocası barışma teklifinde bulundu. Kadın, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis

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