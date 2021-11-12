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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi... Geriye ekmekler kaldı

#Kadın Cinayeti#Bahçelievler#Satı Mehmet Demirci
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi... Geriye ekmekler kaldı

2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu eşi Satı Mehmet Demirci tarafından güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

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İSTANBUL Bahçelievler’de yaşayan 2 çocuk annesi Hanife Demirci (31), 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. Dün sabah çocuğunu okula götüren Hanife Demirci, daha sonra konuşmak isteyen eşi Satı Mehmet Demirci ile buluştu. İkili tartıştığı sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Satı Mehmet Demirci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri incelemede, suç aleti bıçağın ve Hanife Demirci’nin buluşmadan önce aldığı ekmek poşetinin kaldığı görüldü.  

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi... Geriye ekmekler kaldı

 

‘MAHALLELİ DÖVDÜ'

Mahalle sakini bir kişi, “Olayı gören kadınlar adama taş atmış. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı. Elinde ekmek eve gidiyordu. Çocuklarından birini okula bırakmış, diğeri evdeymiş” dedi. Olayı gören Tuğçe Aygül ise “Adam kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içindeydi. Artık bunlar son bulsun. Adam bir de orada durmuş sigara içiyor pişkin pişkin. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü” diye konuştu.

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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi... Geriye ekmekler kaldı

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#Kadın Cinayeti#Bahçelievler#Satı Mehmet Demirci

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